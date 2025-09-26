英超特攻｜賓福特迎曼聯「大」無畏

英超轉眼來到第6周，表現飄忽的曼聯上仗雖然擊敗勁敵車路士，但今季作客未嘗一勝，今周作客賓福特能否打開客場勝利之門？

（球賽編號：FB6712，9月27日 19:30開賽，Now 621台直播）



曼聯今屆大事擴軍，前線大換血，簽得錫斯高、馬菲奧斯根夏及麥比奧莫（Bryan Mbeumo）等攻擊球員，但未能改善攻力，三人之中只得今仗倒戈的麥比奧莫開了齋，「紅魔鬼」5場聯賽只入6球，而當中更有2球是「烏龍球」。

麥比奧莫是曼聯前線3名新兵中，表現最佳的一員，今季上陣6場，入了2球。（Getty Images）

不過，曼聯上周藉車路士開賽早段便少打一人下，以2：1迎來今季第2勝，士氣提升，也以7分升上聯賽第11位。只是他們今季作客未嘗一勝，聯賽盃對英乙的甘士比也只能於法定時間賽和2：2，今仗能否打開客仗勝利之門，實成疑問。

主場的賓福特今季迎來巨變，主帥法蘭克過檔熱刺，主將麥比奧莫亦轉投曼聯，另一前鋒韋沙、門將費根及中場基斯甸洛加特亦離隊，雖然補充了前利物浦中場軒達臣及門將基利靴（Caoimhin Kelleher），但今季表現一般，只取得1勝1和3負，暫列第17位。

雙方近3季聯賽6次碰頭，曼聯稍佔上風，取得3勝2和1負，但如果只計作客，卻錄得1和2負；另外，這3場有2次總入球都多於2球，而且兩軍防守力皆一般下，今仗可以博「入球大」。

伊戈泰亞高去年加盟賓福特卻經歷嚴重受傷，今季擔正後卻有不俗表現，6場有3球貢獻。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。