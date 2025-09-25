勇闖世界之巔！山野跑者出戰世界賽　田總為港隊築夢

在香港這片稱為石屎森林的城市，有一群跑者選擇遠離城市的喧囂，將腳步延伸至崎嶇的山徑。他們不僅僅是為挑戰自我，更肩負着代表香港登上國際舞台的使命。今年，一眾香港頂尖山徑越野跑手將遠征西班牙，出戰兩年一度的體育盛事——第三屆世界山徑越野跑錦標賽（WMTRC），與來自全球的精英一較高下。



甚麼是「山賽」？一場在山林間的極限挑戰

山徑越野跑，俗稱「山賽」，是一項結合越野跑、馬拉松與登山的極限運動。參賽者必須在充滿挑戰性的山路上完成比賽，路況從平緩的泥土徑到陡峭的石階、碎石路，甚至可能涉水，沿途風景優美，但也充滿不確定性。山賽不但考驗跑者的體能耐力，更是一場對意志力的嚴峻考驗。

今次世界山徑越野跑錦標賽將於9月26至27日在西班牙坎弗蘭克——庇里牛斯地區舉行，由世界田徑總會（World Athletics）、世界山地跑步協會（WMRA）、國際超級馬拉松跑者協會（IAU）及國際越野跑協會（ITRA）等合辦，堪稱山徑越野跑界的「奧運會」。

港隊陣容鼎盛 創參賽人數新高

今年，香港派出史上最龐大的代表隊出戰，共有6男4女共10位運動員，將參與長距離（85公里）及短距離（45公里）的個人及團體賽事。陣容可謂星光熠熠，包括：

長跑好手謝覺偉（阿歹）將代表香港出戰男子長距離。

長距離85K

男子組：謝覺偉、譚子康、曾福祥

女子組：張敏怡、黃琪珍、甄智貽

女子組代表之一的張敏怡將出戰女子長距離賽。

短距離45K

男子組：曾進傑、羅樂賢、黃浩聰

女子組：林楚茹

公平公正的選拔制度 田總積極扶持山賽發展

為了讓最優秀的運動員代表香港出戰，中國香港田徑總會（田總）制定了公開、公平、公正的選拔標準。所有參賽者都必須參與並完成2025年香港山路錦標賽，以作為重要的甄選依據。除了各組別冠軍會被優先考慮外，遴選委員會也會參考選手們的比賽成績排名，以及他們在國際越野跑協會（ITRA）的表現指數（ITRA Performance Index）。

這個指數的評估標準相當嚴謹，會參考2023年世界賽中，成績排名前列選手的平均分數。這確保了選手的選拔不僅基於本地賽事表現，更能符合世界級賽事的水平要求。

謝覺偉被安排跟隨中國香港田徑隊長跑顧問教練村尾慎悅到日本進行特訓。

田總大力支援 助運動員備戰世界賽

田總近年來積極發展香港山賽，除了定期舉辦香港山路錦標賽，為運動員提供更多代表香港出賽的機會外，更為精英運動員提供實質支援。早前，他們安排謝覺偉（阿歹）跟隨中國香港田徑隊長跑顧問教練村尾慎悅進行訓練，旨在提升其專業競技水平。這些舉措顯示田總正從長遠角度培養山徑越野跑人才，讓這項獨特的運動在香港扎根茁壯。

無論成績如何，這群香港跑者已展現了無懼挑戰、勇於追夢的精神。讓我們一起為他們集氣加油，祝願他們在西班牙的賽場上，順利完成賽事，再創佳績！

香港隊，加油！

(資料及相片由客戶提供)