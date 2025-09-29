歐聯全攻略｜摩連奴領賓菲加倒戈車路士　半和味濃

歐聯今一輪有觸目戲碼，葡萄牙勁旅賓菲加作客英超的車路士，新帥摩連奴將重返史丹福橋倒戈舊主。

（球賽編號：FB6956，10月1日 03:00開賽，Now 638台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50053798

摩連奴在25年前於賓菲加展開主帥生涯，然後在波圖成名，之後曾執教車路士、皇家馬德里、國際米蘭等豪門，早前接掌土耳其的費倫巴治卻於8月被炒，但不足一個月即接獲賓菲加的聘書。

摩連奴事隔25年，重返賓菲加執教。（Getty Images）

摩連奴曾兩度執教車路士，贏過3次英超、1次足總盃及3次聯賽盃冠軍，可謂「藍戰士」的傳奇主帥；「摩佬」之後倒戈「車仔」，14次則取得5勝2和7負，戰績稍處下風，但近兩次歐聯對壘卻錄得全勝。有趣的是，摩連奴在費倫巴治落台的直接原因，就是在歐聯外圍賽兩回合以0：1遭賓菲加淘汰。

車路士近期「當黑」，近兩場聯賽都有球員被逐，因而先以1：2不敵曼聯，再以1：3負於白禮頓，加上主將高爾彭馬稱傷，今仗未許樂觀。

賓菲加主力前鋒柏夫列迪斯今季表現不俗，上陣7次攻入5球及貢獻2次助攻。（Getty Images）

車路士及賓菲加於今屆歐聯首仗齊齊輸波，至於兩軍交手，「車仔」近5場卻悉數取勝，但他們士氣一般兼有主力缺陣下，今仗卻是可勝不穩，值得留意反而是這5場有3仗半場以0：0賽和，因此不如博「半場和」更佳。

高爾彭馬因傷缺陣下，安素費南迪斯成為了車路士的進攻主力，今季已有3球進帳。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。