英超特攻｜利物浦征車路士　紅軍後防多甩漏　訪車料反敗為勝

英超榜首利物浦在各項賽事連勝7場後，近兩場英超及歐聯卻接連落敗，陷入小低潮，今周聯賽作客史丹福橋，能否擊敗表現飄忽的車路士？

（球賽編號：FB7249，10月5日 00:30開賽，Now 621台直播）



利物浦上周聯賽遭水晶宮補時絕殺，以1：2敗陣，周中歐聯又以0：1不敵加拉塔沙雷，更令人擔心的是，不少主力如干拿迪、阿歷斯麥亞里士打狀態奇差，失誤不少；而今季表現出色的門將艾利臣比加及前鋒艾基迪基亦告受傷，今仗勢缺陣。

安素費南迪斯今季已貢獻了3個聯賽入球，是車路士的首席射手。（Getty Images）

車路士的狀態也不見得很好，近4場有3個紅牌，加上主力高爾彭馬因傷缺陣，聯賽兩連敗，幸有安素費南迪斯承擔了彭馬的進攻重任，今季已攻入3球，今仗有望趁紅軍防線不穩，先拔頭籌。

不過，利物浦進攻人才濟濟，而且在比賽末段例必發力，今季6場聯賽，有5場都在80分鐘以後取得入球，因此縱然可能先落後，相信紅軍最後都能反敗為勝。

域斯今季高價加盟利物浦，但仍未有入球及助攻。（Getty Images）

同日另一場英超焦點是曼聯主場迎戰新特蘭。曼聯上周以1：3負於賓福特，今季6場聯賽輸了第3場，只得7分排第14位，表現令人失望，唯一令球迷安慰的是，新加盟中鋒錫斯高終告「開齋」，預料今仗續與另兩名新兵馬菲奧斯根夏及麥比奧莫聯袂攻堅。

曼聯新兵錫斯高上周聯賽「開齋」，表現愈來愈好。（Getty Images）

新特蘭新升班即有好表現，上場作客以1：0小勝韋斯咸後，現時以3勝2和1負得11分排聯賽第5位，戰績令人驚喜。「黑貓」今季防守表現尤其出色，6場只失4球，而且當中有3場保持「清白之身」。

瑞士老將格列沙加今季重返英超加盟新特蘭，即有上佳演出。（Getty Images）

不過，曼聯今季主場表現不俗，取得2勝1負，不敵阿仙奴一仗其實發揮出色；加上過去3次主場面對新特蘭悉數取勝，今仗一於捧紅魔成功反底。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。