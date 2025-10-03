歐霸｜羅馬不敵里爾　戲劇性連續3次12碼被撲出　主帥：從未見過

羅馬昨晚（2日）在歐霸首階段主場迎戰法甲球隊里爾，最終以0：1落敗，全場最大焦點落在比賽末段的一連串戲劇性12碼情節。



歐霸 羅馬0：1里爾，里爾門將布基奧沙連續3次救出12碼。（Getty Images）

開賽僅6分鐘，羅馬後防失誤，被里爾中場哈拿臣（Hakon Arnar Haraldsson）把握機會射入，為客軍先開紀錄。羅馬其後雖然圍攻對手，但一直未能攻破對方大門。

戰至80分鐘，里爾後衛艾沙文迪（Aïssa Mandi）在禁區內犯手球，羅馬獲得扳平良機。後備入替的杜夫比克（Artem Dovbyk）主射被門將布基奧沙（Berke Özer）撲出，但因隊友羅曼佩拉特（Romain Perraud）過早進入禁區，裁判經VAR審視後判重射。杜夫比克再度操刀，卻再一次被布基奧沙救出，但又因奧沙本人提早踏出白界線，再度判罰重射。

第3次改由馬迪亞斯蘇利（Matías Soulé）主射，結果仍被狀態神勇的布基奧沙救出，今次再無意外狀況，羅馬錯失扳平機會，最終無力追平，全失三分。

羅馬主帥加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）在賽後直言：「我從未見過一場比賽有3次12碼連續被撲出，這是幾乎前所未有、充滿偶然性的情況，最終改變了比賽結果。」