劍擊｜世錦賽2026.7.21亞博展開　張家朗佘繕妡期待廣東話打氣

新一季度的劍擊賽季11月便展開，男子花劍的張家朗和女子重劍的佘繕妡今天出席記者會，為明年7月21至30日在亞洲博覽館舉行的世界劍擊錦標賽造勢。

談到新賽季，現列世界排名第4的佘繕妡表示，目前仍與新教練Gauthier Grumier磨合，但大家都能敞開心扉溝通，互相理解對方想法，對於新賽季爭取佳績十分重要。



佘繕妡（左）與張家朗（右）出席世界錦標賽記者會。（黃寶瑩攝）

「佘佘」和張家朗今天（3日）出席世錦賽記者會。香港對上一次主辦齊集三個劍種的國際大型比賽，已是2017年的亞洲錦標賽，當時女子重劍由江旻憓、連翊希、朱嘉望和何迪琳出戰。明年是香港首度主辦世錦賽，場地與2017年一樣是亞洲博覽館，劍總義務秘書林衍聰透露，場館座位為7000人，希望屆時香港市民能購票入場支持香港隊。

世界劍擊錦標賽將於2026年7月21日至30日在亞洲博覽館舉行。（黃寶瑩攝）

國際劍聯執行委員會貿員Vitaly Logvin。（黃寶瑩攝）

劍總主席楊頴新。（黃寶瑩攝）

暑假過去，港隊為下月展開的賽季積極備戰。「佘佘」於上季取得豐碩成果，包括衛冕世界大學生運動員，又於多哈大獎賽首度封后，世錦賽亦斬獲兩銅，世界排名升上歷史新高的第4位。談到新賽季，她目前仍與新教練Gauthier Grumier磨合，但雙方溝通良好：「我們都願意分享自己的想法，大家都以開放的心去溝通，這樣才能互相了解多點，這樣才會有良好的合作，有利於比賽爭取佳績。」

除了明年的世錦賽，港隊在11月的全運會也是主場出擊，原來佘繕妡過往未曾在香港出戰大型劍擊賽，她對主場觀眾的打氣聲十分期待。「我們最大的優勢當然是主場觀眾，因為香港市民一直很支持劍擊運動，平時我在自己的社交媒體也收到很多打氣訊息。」

佘繕妡過往未曾在主場出戰大型賽事。（黃寶瑩攝）

男子花劍方面，張家朗在巴黎奧運後經歷馬不停蹄的一季，身心俱疲，他在世錦賽後一直調整，每日保持體能訓練，他將在月中隨隊到日本集訓，屆時將重拾劍擊練習，為全運及新賽季準備。