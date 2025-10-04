世界盃外圍賽｜英格蘭點兵欠中場3子　杜慈強調與眾將無芥蒂

英格蘭公布新一輪大軍名單，除了高爾彭馬（Cole Palmer）因傷缺陣，另外三名中場大將祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、菲爾科頓（Phil Foden）和基亞利殊（Jack Grealish）未能入選英格蘭大軍，惹來外界非議。

主帥杜慈（Thomas Tuchel）對此解釋，今次未有召喚比寧咸等人入國家隊的原因，強調自己跟上述3位球員都是沒有心病，不存在任何問題。



英格蘭主帥杜慈指未有召喚比寧咸等人入國家隊的原因，強調自己跟上述3位球員都是沒有心病。（Getty Images）

杜慈對此開腔解釋：「比寧咸總是值得入選，但這同時有一個情況，就是他在皇家馬德里還沒有完全恢復節奏，還沒踢足全場，他確實想被挑選，但我們有通過電話了解情況。」祖迪比寧咸今夏接受肩膀手術，9月下旬才復出，今季迄今只為皇馬上陣4次。

杜慈指比寧咸在皇家馬德里還沒有完全恢復節奏和踢足全場，未足以入選大軍。（Getty Images）

杜慈早前曾經失言，指比寧咸在球場上的行為令人厭惡，最終要公開向對方道歉。儘管發生過上述情況，但杜慈強調兩人之間並沒芥蒂：「我跟比寧咸沒有問題，跟科頓和基亞利殊也沒有問題。科頓經已回歸，並在曼城主宰比賽，基亞利殊則已非常接近重拾其最佳狀態，當中不存在個人問題。」

科頓在曼城近期表現不俗。（Getty Images）

上述3位星級中場落選，反而35歲老將佐敦軒達臣獲得徵召，AC米蘭中場羅夫度斯卓克，2位諾定咸森林中場艾利洛安達臣、基比斯韋特亦有份入選，今季被曼聯外借至巴塞隆拿的拉舒福特同樣繼續入選。

杜慈強調與基亞利殊之間沒有心病。（Getty Images）

英格蘭下周四先會在溫布萊友賽威爾斯，5天後將會在世盃外作客拉脫維亞，如順利全取3分的話，11月最後兩場對塞爾維亞和阿爾巴尼亞的世盃外比賽中，只要多取2分，就篤定取得來年世界盃決賽周的晉級資格。