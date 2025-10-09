澳洲波｜澳冠開鑼　南墨爾本迎悉尼奧林匹克　和氣收場

首屆澳洲冠軍聯賽（澳冠）將於周五揭幕，這是澳職以下的次級聯賽，但賽制卻跟一般聯賽有別，以分組成形式舉行，並設淘汰賽形式的季後賽，令人耳目一新。

（球賽編號：FB7522，10月10日 16:00開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50055162

澳冠的設立，醞釀多時，目的是與澳職接軌，從而提升澳洲足球的整體水平。首屆賽事於10月10日上演，賽期僅至12月，為期約兩個月；首階段是分組賽，次階段季後賽是一場過的淘汰賽，決賽將於12月6日舉行。

南墨爾本在休季前經歷3連敗，而且每場都最少淨負3球。（Getty Images）

首屆賽事共有16支球隊參賽，每組4隊，設種子隊，分別是A組的南墨爾本、B組的馬可尼駿馬、C組的艾雲達爾及D組的西部APIA FC。每組以雙循環主客制方式角逐，得分最高兩隊、即共8隊躋身季後賽。以下是分組隊伍：

⁠A組：布羅德梅多魔術、摩頓城精英隊、南墨爾本、悉尼奧林匹克

⁠B組：海德堡聯、馬可尼駿馬、南霍巴特、臥龍崗狼隊

⁠C組：艾雲達爾、坎培拉克羅地亞、NWS精神、普雷斯頓雄獅

⁠D組：比斯活特城、都會之星、悉尼聯、西部APIA FC



各支參賽隊伍雖然大多以社區選手或青年球員為主，但也不乏好手，例如今季加盟艾雲達爾的科拿路利（Bruno Fornaroli），這名38歲老將過去曾獲澳職最佳球員及神射手，在球員生涯晚期投身澳冠，可望向年輕選手傳授珍貴經驗。

悉尼奧林匹克近3仗1和2負，狀態一般，今仗可謂水兵鬥海軍。（官網圖片）

揭幕戰則由A組的南墨爾本主場迎擊悉尼奧林匹克，兩軍之前在全國足球聯賽（NSL）交手7次，南墨爾本取得3勝3和2負，雙方實力不相伯仲；要留意的是，南墨爾本近3場主場有2場總入球多於2球，而悉尼奧林匹克近3場作客的總入球悉數多於2球，因此今仗可以博「入球大」。

澳冠雖為次級聯賽，亦有為人熟悉的好手，例如今季加盟艾雲達爾的科拿路利。（Getty Images）

考慮到雙方勢均力敵，料戰情會相當緊湊，故同場過關熱捧有5.5倍的全場和 & 開出總角球少於[10.5]球。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。