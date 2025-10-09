學界D2游泳驚現兩個賽項同時間同池進行　泳手迎頭作賽險象環生

今日（9日）於維多利亞公園游泳池上演的港九學界D2游泳賽出現罕見一幕。在社交網站流傳片段，兩個項目竟然同時舉行，泳手在同一線道迎頭作賽，在泳池中「相遇」險象環生，幸好未有發生意外。

學界體育聯會回應事件，指今次屬於「誤會」，承認工作人員有疏忽，該組賽事無效，相關組別在稍後時間重新作賽。



社交網站Threads今日流傳一段港九D2學界游泳賽的片段，配上「今日D2學界奇景，學體會有料，100蛙 VS50蝶」。片段中，泳池兩端同時有泳手作賽，迎頭游向對方，現場一片譁然。兩邊泳手游到池中「相遇」，幸好他們都能避開迎頭而來的運動員，未有發生意外。

片段在社交網站瘋傳，有網民笑言「原來游泳都有障礙賽」，部分網民斥賽會不尊重運動員。

學界體育聯會回覆《01體育》查詢，指事發當時正上演女子甲組100米蛙泳的第3小組，以及男子丙組50米蝶泳的第1小組。學體會表示，賽會如常吹哨進行100蛙，泳池另一端的50蝶泳手以為哨子聲代表他們的組別出賽，泳手隨即登上跳台，並跳進池中作賽。

大會當時隨即吹響哨子及把「召回線」拋進池中，示意比賽暫停，該組的成績無效，賽會在其後時間安排重賽。

學體會承認安排有疏忽，工作人員把男子丙組泳手帶往跳台後，返回原本的工作崗位，未有提醒同學其分組未開始比賽，並指今次屬於一場誤會。