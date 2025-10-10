香港Vs孟加拉｜港足港欖跨界互動宣傳　為啟德兩場大戰造勢

香港足球隊周四（9日）晚作客孟加拉以4：3反勝，李小恆大演帽子戲法踢出熱血一仗。港足回港後下周二（14日）在啟德主場館再對孟加拉，適逢香港15人欖球隊24日亦在主場館作賽，迎戰日本A隊，港足港欖來了一場跨界宣傳，為10月兩場大戰造勢。



港足和港欖在10月上旬於青年運動場聚首，為今月啟德兩場大戰造勢，出席球員包括港足的葉鴻輝、劉家喬和黃威，以及15人欖球隊隊長史迪治、蘇禮文（Kyle Sullivan）、麥肯（Dylan McCann）、布堅（Murray Brechin）、哥布斯（Jack Combes）和 Isaac Compbell-Wu；雙方總教練韋斯活（Ashley Westwood）和港欖的 Login Asplin 亦於活動亮相。

兩隊球員在活動中互相交流，甚至轉換賽場享受當中的樂趣。葉鴻輝表示：「兩項運動相似之處在於大家都要踢球，當我接住欖球時，感覺跟我做守門員很相似。」他亦大讚幾名欖球員：「今天我看到幾位欖球運動員有絕對潛力成為出色的足球員，他們踢欖球時輕鬆自如且力量十足，對他們來說，要踢出完美的足球絕對不成問題。」

阿輝對於港足鬥孟加拉一戰門票售罄感到振奮，他坦言：「無論參與哪項運動，聽到香港觀眾的歡呼聲與支持，永遠是我們運動員最大的鼓舞。無論在比賽中遭遇何種情況，我們必一如以往全力以赴，並衷心感謝所有球迷對我們以及我們代表的運動的支持。」