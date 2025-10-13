國際賽出擊｜阿聯酋碌「卡」　直入世盃決賽周

2026世界盃亞洲區外圍賽第4圈，來到最後一輪，決出兩個直接躋身決賽周的名額，4支中東隊伍爭奪兩個席位，卡塔爾將於主場惡戰阿聯酋，沙特阿拉伯則主場迎擊伊拉克。

（球賽編號：FB7791，10月15日 01:00開賽，港台電視32台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50055236

世盃外亞洲盃第4圈分兩組比賽，採單循環賽制，小組首名直接躋身決賽周，次名則再於第5圈角逐；A組以卡塔爾為東道主，同組有阿聯酋及阿曼；B組則由沙特作主場，同組另有伊拉克及印尼。

阿聯酋有多員入籍兵，包括上仗對阿曼時建功的巴西裔後衛文路尼。（Getty Images）

卡塔爾首戰僅以0：0悶和阿曼，阿聯酋卻以2：0擊敗阿曼，因此今仗只要取得1分，便可出線。事實上，阿聯酋在一眾入籍兵「加盟」後，實力不俗，上仗贏阿曼的正選陣容便有多達7名歸化球員，其中兩名巴西裔的文路尼（Meloni）及查奧（Caio）各建一功下贏波，近6場國際A級賽已取得4勝2和。

卡塔爾「球王」阿克林阿費夫近況一般，近5場只入了1球。（Getty Images）

卡塔爾連奪近兩屆亞洲盃冠軍，戰力毋庸置疑，但於今屆世盃外卻表現令人失望，而且近況低沉，近5場只取得2和3負，加上他們近年對阿聯酋輸多贏少，近4場錄得2和2負，今仗恐怕也難逃一敗。

沙特阿特伯上仗以3：2力挫印尼，得失球上有有優勢。（Getty Images）

同日B組賽事，沙特與伊拉克首仗分別以3：2及1：0擊敗印尼，今仗哪隊贏波便可出線，但如果賽和，沙特卻可憑較佳得失球取得決賽周入場券。近5場對賽，雙方各勝2場，打和一次，實力接近下，沙特卻擁主場之利，「主勝」博得過。

伊拉克近4仗全勝，士氣正盛。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。