香港對孟加拉｜全新TIFO闊60米橫跨4區　以「今晚打老虎」為主題

香港足球隊於啟德主場館迎戰孟加拉合演亞洲盃外圍賽，60米闊、橫跨4區的全新巨型TIFO於開賽前展示。TIFO以「今晚打老虎」為主題，因為老虎正是猛加拉的象徵，同時是法文「Comment allez-vous」（你好嗎）的諧音，這個「典故」與周星馳電影《賭俠2之上海灘賭聖》不無關係，新TIFO主題絕對充滿港式幽默。

攝影：梁鵬威、袁志浩



足總主席霍啟山日前已事先張揚今場將有新TIFO，而且比上次的更加大型。足總方面表示：「因向來TIFO很少重用，所以花錢再做全新，今次更大型，讓多點球迷一齊玩，很開心能創立TIFO文化。」

（李思詠攝）

這張60米闊、橫跨4個座位區域的TIFO以「今晚打老虎」為設計主題。老虎既是孟加拉的象徵，而這五隻字對香港人來說也別具意思。周星馳電影《賭俠2之上海灘賭聖》中，周星馳飾演的角色周星祖，在賭局中為了與法國賭神「皮雅卡箱」（Pierre Cashon）對戰，隨口就說自己要找的對手是「今晚打老虎」。

（袁志浩攝）

其實電影中「今晚打老虎」是周星祖的香港朋友丁力替他取的法語外號，因為丁力曾向周星祖朋友吳春天詢問他有沒有法語名字，春天回答說是「Comment-allez-vous？」，實為法語中的「你好嗎？」，因為發音相似而被誤解為「今晚打老虎」。

足總以「今晚打老虎」為TIFO主題，既具競技意味，又充滿港式幽默。較早時候，足總在Instagram發佈短片「艾華法語教室」，示範「Comment-allez-vous？」的讀法。

今次是足總第二次使用TIFO為港隊打氣。6月對印度的亞洲盃外圍賽，寫有「港隊勁揪」的TIFO在北看台展示約3分鐘，該幅TIFO面積達44米乘26米，製作費接近10萬，由足總承擔成本，作為送給球迷的啟德「入伙禮物」。