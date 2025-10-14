香港對孟加拉｜羅淑佩讚港隊踢得拚搏　點名茹子楠陳晉一劉家喬

香港足球隊今晚在亞洲盃外圍賽與孟加拉踢成1：1，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在啟德現場觀戰看得如癡如醉，她賽後接受傳媒訪問時，大讚港隊踢出拚搏精神，特別點名茹子楠、劉家喬和陳晉一全場奔跑「冇停過」，今場出盡全力取得一分，期待下月在啟德對新加坡大鑊全勝。

採訪：袁志浩、趙子晉、梁鵬威



港隊今仗憑安永佳以12碼先開紀錄，惟周緣德下半場兩黃一紅被逐，港隊亦於末段失守，終被逼和1：1。文化體育及旅遊局局長羅淑佩賽後接受傳媒訪問，她直言1：1「有少少可惜」，但大讚港隊踢出拚搏精神：「最後頂得住1：1，也是開心的。球隊非常拚搏，踢出應有精神，特別是三名球員茹子楠、劉家喬和陳晉一，全場奔跑冇停過。大家都盡力了，保住一分，希望下場取勝。」羅淑佩提到一些難忘時刻，例如「爭少少」射成2：0，周緣德兩黃一紅被逐也令她「個心沉一沉」，「不過足球就係咁」。

（梁鵬威攝）

今場共有45489人入場，再創港足賽事入場人數紀錄，對於啟德能否成為真正的香港隊主場，羅淑佩透露足總正與啟德體育園積極磋商，政府亦為達致雙贏協議而努力，並積極支持香港足球。她又提到港足打氣文化，受訪期間多次感謝球迷無間斷打氣：「多謝球迷全場不停為港隊打氣，佢哋真係好犀利，我都聲沙，點解佢哋可以嗌足幾個鐘咁好氣？要請佢哋介紹我食邊隻喉糖可以唔聲沙！」