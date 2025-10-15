香港對孟加拉｜周緣德領紅為犯錯負責　安永佳啟德初登場即建功

香港足球代表隊第二次在啟德主場館出戰，可惜未能入場的45489名球迷獻上一場勝仗，周緣德下半場兩黃一紅被逐，十人應戰的港隊末段再失守，與孟加拉打成1：1平手，這名港隊守衛承認責任，直認自己今仗「做得不夠好」。



香港隊未能在啟德再全取3分。（梁鵬威攝）

亞洲盃外圍賽C組，香港主場對孟加拉，港隊憑安永佳射入12碼領先一球，戰局在76分鐘起變化，港隊守衛周緣德有拉人之嫌後犯規，似是不太嚴重的犯規，日本球證笠原寬貴卻向他出示第二面黃牌，香港隊末段少踢一人，加上換人名額已用完，港隊只好縮後做好防務，可惜未能力保勝局，在主場與孟加拉賽和1：1。

香港隊末段十人應戰，最終失守。（袁志浩攝）

「我感到十分失望，我認為球證判決太苛刻，全場兩次犯規，卻向我出示兩面黃牌。」周緣德賽後直言，指球證今仗尺度不一，「今場所有球迷都看到他們（對手）有很多犯規動作，但一個黃牌都沒有。」香港隊每次向球證投訴，周指這名日本球證沒有意欲向港隊球員解釋太多，這是對球隊不尊重的舉動。

縱然球證判決扭轉戰局，周緣德同樣為球隊失分負全責，「我必須為這面黃牌負責任，是我做錯，若然我留在場上，我們就可以贏得今場賽事。」周緣德在上半場已有黃牌在身，但主帥韋斯活沒有意願把他調離場，「他（韋斯活）告訴我要好好控制，踢得更聰明，我需要做得更好。」

周緣德指日本球證沒有意欲向球隊解釋，是對他們的不尊重。（袁志浩攝）

香港隊隊長葉鴻輝上場作客孟加拉重創，今仗隊長臂章落在前鋒安永佳身上，上次對印度時，安永佳因傷無緣上陣，今仗第一次在啟德登場，即以隊長身份領軍，更在上半場攻入12碼開紀錄。

「第一次在啟德亮相即擔任隊長，對我和家人來說是十分自豪的時刻，我永遠都不會忘記這一刻，阿輝（葉鴻輝）需要養傷一段時間，我樂意肩負更多帶領球隊的責任。當我戴上臂章時，我更有責任以入球帶領球隊，當我今日主射12碼時，我十分有信心。」安永佳說，他強調球證的判決影響戰果，原來大有機會在主場全取3分。

安永佳首次在啟德登場，戴上隊長臂章兼有入波。（梁鵬威攝）

香港隊在啟德主場館累積兩個入球，無獨有偶同樣來自12碼，安永佳不擔心球隊的攻力，「我們球隊進攻上擁有不少具質素的球員，在如此重要的賽事中，對手必定是拼盡全力，入球當然變得更困難。」對比上場作客孟加拉，安永佳指對手今仗踢5後衛，踢法更保守，防守亦十分嚴密，入球的難度又增添不少。