女足最前線｜車仔女子歐聯迎巴黎FC女足　「大」勝冇難度

今周正值國際賽期，但女足球會級賽事繼續上演，周中女子歐聯便有兩場矚目戲碼，分別是車路士女足主場迎戰巴黎FC，以及巴塞隆拿女足作客羅馬。

（球賽編號：FB7860，10月16日 03:00開賽，Now 638台直播）



車路士女足一向稱霸英超球壇，聯賽取得6連霸，今季她們依然有好表現，開咧取得5勝1和，以16分高踞聯賽榜首，其中王牌射手森卡爾養傷多時後，今季復出漸重拾佳態，近6場射入1球。

車路士女足士氣正盛，今仗可望擊敗巴黎FC，取得今季歐聯首勝。（Getty Images）

不過，「藍戰士」於歐聯表現卻普通，暫時仍未贏過歐聯錦標，今季歐聯首仗亦只能作客以1：1與川迪打成平手。

猶幸車路士今仗的對手巴黎FC實力並不強，後者今季取得4勝2和1負，狀態普通；而且近兩次面對車路士，分別以1：4及0：4慘敗，看來「藍戰士」可於今季歐聯首敲勝鼓，「大」勝一場。

同日羅馬女足主場迎擊巴塞，恐怕凶多吉少。巴塞實力本身超班，今季更狀態一流，聯賽7戰全勝兼射入37球而只失1球，場均攻入5球以上，包括上仗以6：0大破馬德里體育會；上仗歐聯巴塞亦狂炒拜仁慕尼黑7：1，今仗縱然作客，亦大勝可期。

巴塞女足近期所向披靡，歐聯首仗便以7：1大破傳統勁旅拜仁。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。