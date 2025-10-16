澳職方程式｜開鑼戰奇治葛雲祖羅利入波　助阿聯悉尼開入球「大」

新一屆澳職將於周五上演，揭幕戰由阿德萊德聯主場迎擊FC悉尼，兩軍對壘例必大手交易，今仗「大」戰可期。

（球賽編號：FB7834，10月17日 16:00開賽，無綫myTV Super直播）



上季奧克蘭FC奇兵突起，主場戰績冠絕澳職，取得8勝4和1負，最終亦以26戰53分榮膺常規賽冠軍；可是他們經驗尚淺，季後賽不敵墨爾本勝利，但後者亦於決賽負於墨爾本城。值得一提的是，西悉尼流浪者是去季的作客王，13場取得7勝5和1負，而且常規賽攻入58球，亦是列強之冠。

奇治葛雲在澳職打滾多年，共上陣204場，攻入56球。（Getty Images）

上屆僅僅以第6名躋身季後賽的阿德萊德聯，今季有奇治葛雲（Craig Goodwin）從沙職的艾維達回巢，這名33歲老將之前在澳職打滾多年，今次是第4度效力阿聯；他在澳職共上陣204場，攻入56球，是球隊破攻FC悉尼大門的關鍵人物，任何時間入球球員賠率有2.64倍，值捧。

FC悉尼曾5奪澳職總冠軍，但上季於常規賽只得第7名，無緣季後賽；他們今季捲土重來，將倚重33歲射手祖羅利（Joe Lolley）攻堅，這名英格蘭鋒將曾效力諾定咸森林等英格蘭勁旅，於澳職上陣98場入32球，並交出28次助攻，效率驚人，2.64倍的任何時間入球球員賠率，也值熱捧。

兩軍近年碰頭例演入球騷，近6次交手5次總入球超過3球，今仗一於再追入球「大」。

英格蘭鋒將祖羅利是FC悉尼的攻擊重心。（Getty Images）

⁠

同日澳冠賽事，D組分組賽有西部APIA FC主場對悉尼聯，西部首仗作客贏都會之星1：0，累積已達6連勝，但近年與悉尼聯對壘處下風優勢，近6次交手1和5負未贏過，當中有5場總入球超過2球，今仗可捧悉尼聯「客勝」。

面對西部APIA FC， 悉尼聯往績上有優勢。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。