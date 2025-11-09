LoL世界賽2025英雄聯盟｜T1 3：2 KT　Faker第六冠Gumayusi膺FMVP

第15屆英雄聯賽世界大賽（League of Legends World Championship Series）決賽今日（11月9日）下午3時起上演，由同屬LCK賽區的T1與KT爭奪冠軍。

T1在先取第一場的情況下一度遭反超前場數1：2，但最後連下兩城，驚險地以場數3：2奪得冠軍，完成三連冠霸業。傳奇選手Faker獲得生涯第六冠，Gumayusi則獲得FMVP。



LoL世界賽 - T1獲得三連冠。（T1 Facebook）

LoL世界賽 - Gumayusi成為FMVP。（T1 Facebook）

LoL世界賽賽程：總決賽何時舉行？

總決賽 - 11月9日 15:00 T1 vs KT

賽果 - T1 3：2 KT

LoL世界賽有網上直播連結嗎？

https://www.twitch.tv/lolesportstw

https://www.youtube.com/@lolesportstw

LoL世界賽決賽：T1 vs KT。（LOL Esports Facebook）

T1選手Faker。（資料圖片/Getty Images）

LoL世界賽伍2025：參賽隊伍包括？

LPL賽區 - BLG、AL、TES

LCK賽區 - GEN、HLE、KT

LEC賽區 - G2、MKOI、FNC

LTA賽區 - FLY、VKS、100T

LCP賽區 - CFO、TSW、PSG

入圍賽 - IG、T1

LoL世界賽伍2025：比賽日期?

今屆賽事日期為2025年10月14日-11月9日，地點為中國，入圍賽及瑞士輪在北京、淘汰賽在上海、總決賽則在成都舉行。

以下為已完成比賽 ↓↓

入圍賽：10月14日

由IG及T1進行一場過的Bo5，結果由T1以3：1勝出，晉級瑞士輪

瑞士輪：10月15日-10月25日

16支隊伍進行5輪瑞士輪比賽，採取3勝晉級、3敗淘汰制，相同賽區的隊伍在首輪將不會相遇；決定晉級或淘汰的比賽為Bo3，其餘比賽為Bo1

瑞士輪成績及下輪比賽（截至10月24日）

晉級８強

3：0 - AL、KT

3：1 - HLE、G2、GEN

3：2 - CFO、TES、T1

淘汰出局

2：3 - FLY、BLG、MKOI

1：3 - TSW、VKS、100T

0：3 - FNC、PSG

淘汰賽：10月28日-11月9日

瑞士輪以3：0晉級的隊伍將不會在8強相遇；所有比賽均為Bo5

8強

上線 AL 2：3 T1、G2 1：3 TES

下線 GEN 3：1 HLE、KT 3：0 CFO

4強

上線 11月2日 15:00 T1 3：0 TES

下線 11月1日 15:00 GEN 1：3 KT