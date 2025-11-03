LoL世界賽2025英雄聯盟｜T1 vs KT 決賽日期時間、直播連結
英雄聯賽世界大賽（League of Legends World Championship Series）已經舉行到第15屆，今屆賽事日期為2025年10月14日-11月9日，地點為中國，入圍賽及瑞士輪在北京、淘汰賽在上海、總決賽則在成都舉行。本文將帶來賽程、參賽隊伍及直播連結等相關資訊。
LoL世界賽賽程：總決賽何時舉行？
總決賽：11月9日 15:00 T1 vs KT
LoL世界賽有網上直播連結嗎？
https://www.twitch.tv/lolesportstw
https://www.youtube.com/@lolesportstw
LoL世界賽伍2025：參賽隊伍包括？
LPL賽區 - BLG、AL、TES
LCK賽區 - GEN、HLE、KT
LEC賽區 - G2、MKOI、FNC
LTA賽區 - FLY、VKS、100T
LCP賽區 - CFO、TSW、PSG
入圍賽 - IG、T1
↓↓ 以下為已完成比賽 ↓↓
入圍賽：10月14日
由IG及T1進行一場過的Bo5，結果由T1以3：1勝出，晉級瑞士輪
瑞士輪：10月15日-10月25日
16支隊伍進行5輪瑞士輪比賽，採取3勝晉級、3敗淘汰制，相同賽區的隊伍在首輪將不會相遇；決定晉級或淘汰的比賽為Bo3，其餘比賽為Bo1
瑞士輪成績及下輪比賽（截至10月24日）
晉級８強
3：0 - AL、KT
3：1 - HLE、G2、GEN
3：2 - CFO、TES、T1
淘汰出局
2：3 - FLY、BLG、MKOI
1：3 - TSW、VKS、100T
0：3 - FNC、PSG
淘汰賽：10月28日-11月9日
瑞士輪以3：0晉級的隊伍將不會在8強相遇；所有比賽均為Bo5
8強
上線 AL 2：3 T1、G2 1：3 TES
下線 GEN 3：1 HLE、KT 3：0 CFO
4強
上線 11月2日 15:00 T1 3：0 TES
下線 11月1日 15:00 GEN 1：3 KT