英超特攻｜利物浦曼聯演雙紅會　料紅軍先失守　仍可僅贏1球收場

今季大事擴軍的利物浦，開季一度七連勝，氣勢一時無倆，但剛過去的國際賽周前，卻經歷三連敗，連帶榜首位置亦拱手讓與阿仙奴；今周回到英超，紅軍將遇上「紅魔鬼」，能否於主場力挫曼聯谷底反彈？

（球賽編號：FB7627，10月19日 23:30開賽，Now 621台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50055291

利物浦今季隱憂不少，但藉着球員個人質素與多場絕殺，掩蓋了問題，但三連敗卻反映了主帥史洛面對的難題，例如主力沙拿狀態不佳、新兵如域斯未融入戰術體系、門將艾利臣受傷等等。

沙拿近況一般，也是利物浦戰績滑落的主因。（Getty Images）

其中33歲的沙拿今季暫有3入球3助攻，數據未算極差，但缺乏爆破力、傳球失誤、門前失機等不時出現，不過他歷來17次對曼聯，交出了16入球、6助攻的戰績，史洛實在無法不繼續倚重這名埃及翼鋒。

不過，曼聯今季演出同樣令人失望，今季暫以3勝1和3負得9分排第10位；猶幸新中鋒錫斯高連續兩場入波，足證狀態不俗，今仗有望再添入球。

⁠

利物浦今季防線不穩，10場只得2仗不失球，而且今仗有門將艾利臣受傷，中堅干拿迪亦未必趕及復出，曼聯可藉此先拔頭籌；不過，「紅魔鬼」今季作客未贏過，只取得2和2負，而且他們上次作客擊敗利物浦已是2016年的事，因此今仗可博紅軍先落後，再後上反勝。

曼聯鋒將錫斯高近兩仗都有進帳，狀態不俗。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。