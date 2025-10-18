棒球｜大谷怪物級二刀流數據奪MVP　道奇奪國聯冠軍再晉世界大賽

這是一個人人都該看棒球的年代。

因為你看到的不只是一場棒球比賽，而是一個人類如何突破身體極限和腦袋想像，將運動歷史改寫。

今天的美職棒國聯決賽第四場，「二刀流」大谷翔平為道奇擔任先發投手，投出6局10次三振0失分的優質先發，作為指定打擊的他更一場轟出三支全壘打，連在場觀戰的「魔術手」莊遜和Freddie Freeman等隊友都看得目定口呆。

大谷創出多項「史上首個」的紀錄，成為MLB國聯冠軍賽最有價值球員；道奇亦以場數4：0橫掃釀酒人，連續兩年贏得國際冠軍，向衛冕世界大賽之路進發。



大谷翔平榮膺國聯冠軍戰最有價值球員。（Getty Images）

在道奇與釀酒人這個系列裏，後者在四場比賽裏只取四分，大谷今場一人就已憑三支全壘打怒轟三分。其實大谷在整個季後賽都處於低迷，今仗之前，他在季後賽38個打席只得6支安打，包括對紅人轟出一支全壘打，之後的表現卻毫不亮眼，未曾開轟。

今仗他卻一舉顛覆人類對棒球的想像。一局上，大谷先發登上投手丘，雖以四壞球保送開局，但他之後以三個三振力保不失；一局下換上護具走進打擊區，首個打席便轟出全壘打。四局下和七局下，「打者翔平」分別再轟陽春炮，其中四局下的全壘打遠達469英呎，棒球被擊出球場外，「魔術手」莊遜和隊友Freddie Freeman等人目擊這記金球，不禁目定口呆。

今場第二支全壘打，遠達469英呎，成為史上第7個於道奇球場開轟並把棒球擊出場外的球員。（路透社）

道奇最終以5：1擊敗釀酒人，除了「打者翔平」取得三分，「投手大谷」投了六局退場，錄得10次三振0失分的完美表現。今仗他創出多項紀錄，包括大聯盟史上首個於季後賽單場三響炮的投手、大聯盟史上首個於季後賽第一局同時錄得三振和全壘打的球員、大聯盟史上首個於不同球季的季後賽皆錄得單局兩個或以上三振及全壘打的球員。

大谷於一局上先發登場，投出四壞保送後迅即以三個三振擊退對手。（路透社）

一局下首打席，大谷擊出全壘打。（路透社）

七局下，大谷今場第三次開轟。（Getty Images）

賽後頒獎禮，大會宣布大谷獲得國聯冠軍戰最有價值球員，謙虛的他把榮譽歸於全隊：「這是整個團隊一起贏得的榮譽，我只是代表大家領獎，之後還有四場比賽（意指世界大賽），我們會全力爭勝，今天大家好好喝一杯吧！」

的確，在大谷低迷的時候，道奇全靠其他球員發揮出色一路邁進，譬如Blake Snell與山本由伸對釀酒人的頭兩場分別投出8局10次三振及9局完投，佐佐木朗希及時甦醒成為道奇季後賽「守護神」，Mookie Betts和Max Muncy合作輪轉守備（Wheel Play）破解費城人的犧牲短打，更堪稱教材級數。

Mookie Betts（左）與Max Muncy合作輪轉守備，破解費城人的短打，絕對是教材級數（Getty Images）

佐佐木朗希及時甦醒，成為道奇「守護神」。（Getty Images）

山本由伸九局完投，表現震驚球迷。（路透社）

道奇成為自2009年的費城人後首支連續兩年晉級世界大賽的隊伍，對手將是藍鳥或水手的勝方，目前水手領先場數3：2。大谷說，「希望大家覺得棒球很有趣」，的確，在「二刀流」幾乎沒有可能的現代棒球裏，大谷以驚人的數據改寫棒球運動的玩法，顛覆人類想像，棒球運動正正因為他而變得有趣極了。

（Getty Images）