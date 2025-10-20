棒球｜22歲新星助藍鳥追平　升MLB僅一個月　憑指叉球獨步天下

指叉球（Splitter）在MLB相對不夠其他球種普及，卻成為22歲先發投手耶沙維治（Trey Yesavage）與藍鳥的最強武器。

這支多倫多球隊在MLB美聯季後賽一路過關斬將。耶沙維治面對洋基時投5.1局造出創隊史紀錄的11次三振，當中投出29個指叉球造成洋基11次揮空，連洋基教頭Aaron Boone也直言一籌莫展。今天藍鳥與水手合演美聯冠軍戰第6場，先發的耶沙維治投5.2局共87球，指叉球佔31球，造成水手10次揮空，成為球隊在出局邊緣中扳平場數3：3的關鍵。不要忘記的是，耶沙維治可是一名正宗「菜鳥」——他去年底在選秀大會中被藍鳥首輪選中，今季從1A開始接連升級上大聯盟，終在季後賽投出瘋狂的表現。



當道奇在國際冠軍戰連續4場橫掃釀酒人之時，另邊廂的美聯冠軍戰則打得激烈。藍鳥自1992及1993年後就未曾晉身世界大賽，水手更是唯一一隊從未打過世界大賽的球隊，兩軍賽前打成場數3：2，水手只要今日取勝就能打破歷史。

耶沙維治的指叉球是藍鳥的關鍵武器。（Getty Images）

背水一戰的藍鳥以耶沙維治先發。9月15日才於3A被提拔上大聯盟的他，僅得3場常規賽先發經驗，是季後賽淘汰危機戰中經驗最少的先發投手，不過今日他仍然冷靜地交出5.2局7三振3四壞2責失的優秀表現。雖然3局上及4局上分別出現一死滿壘危機，但藍鳥憑野手兩次雙殺化險為夷。

耶沙維治今場投了87球，指叉球佔31球，四縫線球及滑球各為29和27球，這是他在大聯盟6場比賽中，指叉球使用率最高的一仗，當中造成水手10次揮空。自從季後賽以11次三振壓制洋基後，耶沙維治的投球機制便成為專家的研究對象，他的揮臂角度（64度）與出手點（7.09英呎）皆高，加上身高達6呎4吋，超高壓加上垂直下墜，這些都能加強其指叉球的威力。洋基總教練Aaron Boone便說過，耶沙維治的球路很特別，「尤其指叉球，跟你看過的大多數指叉球都不同，完全不知道如何應付」。

耶沙維治的球種不算多，除了指叉球，就是四縫線快速球和滑球，但優秀的控球和配球足以令他壓制對打線。（Getty Images）

當然，耶沙維治在大聯盟的出場次數本就很少，沒有充份場次讓各隊的專家團隊鑽研，是以只要他做好控球，打者要破解他的投球，的確不容易。值得一提的是，相對於其他球種，例如四縫線快速球、滑球、曲球等，指叉球在大聯盟的使用率並不高。根據統計，指叉球於2025年MLB的使用率約為3%，始終指叉球本身較受亞洲球員歡迎，例如日本投手千賀滉大便憑着「鬼之指叉球」獲得紐約大都會垂青，得以投身大聯盟。

不過，藍鳥正正是最喜歡使用指叉球的大聯盟隊伍，使用率高達9.4%，進入季後賽後更上升至14.5%（未計今仗），其中王牌先發Kevin Gausman便是指叉球大師。耶沙維治也說：「賽前我們在更衣室對談，我向他請教心得，了解他在各種情況下投出怎樣的球。大家都是擅長指叉球的投手，他永遠是我的榜樣。」

藍鳥王牌投手Kevin Gausman正正是指叉球大師。（Getty Images）

說回今場戰況，耶沙維治的投球壓制水手打線，水手在6局上才由Josh Naylor開轟破蛋。至於藍鳥在2局下已領先2：0，3局下更有Addison Barger轟出兩分炮。Vladimir Guerrero Jr.在5局下擊出陽春炮，單季季後賽累積6支全壘打，繼續推高隊史紀錄。

最終藍鳥以6：2擊敗水手，場數追成3：3，香港時間明日（21）早上8時08分上演第7場生死戰，勝方將晉級世界大賽，與球星雲集的道奇爭奪終極王者寶座。