歐聯全攻略｜貝卡特「托弗」　法蘭克福主場迎利物浦「大」無畏

經歷四連敗的利物浦，周中歐聯需作客法蘭克蘭，該德甲球隊攻力驚人，射手莊拿芬貝卡特（Jonathan Burkardt）狀態大勇；紅軍能否反彈，實不樂觀。

利物浦剛於周末上演的英超賽事以1：2不敵曼聯，連同聯賽先後負於水晶宮及車路士，加上上仗歐聯作客加拉塔沙雷以0：1敗走，經歷四連敗，就算翼鋒加普連續兩場入波，也無補於事。

雲迪積克率領的利物浦防線，今季踢來患得患失。（Getty Images）

事實上，利物浦攻守兩端都出現問題，前線主力沙拿「啞火」，多場連番失機，已連續5場無入球；防守眾將亦踢得患得患失，今季10場只得2場未有失球，加上「鋼門」艾利臣續因傷倦勤，防線堪憂。

相反，法蘭克蘭卻是有前無後的攻擊型球隊，聯賽7場攻入19球，攻力僅次榜首的拜仁慕尼黑，其中前鋒莊拿芬貝卡特狀態火熱，今季上陣9場射入7球；另外日本翼鋒堂安律今季上陣10場，亦貢獻4入球及4助攻，將是紅軍的心腹大患。

雙方上一次交手，已是1972年，利物浦取得一勝一和，但年代已久，沒太大參考價值；反而要留意的是，法蘭克福今季踢了10場，無論勝負，總入球都在3球或以上；主隊攻強，紅軍守弱，今仗「入球大」是必然之選。

莊拿芬貝卡特今季狀態火熱，上陣9場有7球進帳。（Getty Images）

