MLB｜這個小孩邁進世界大賽了　藍鳥挫水手晉級　小葛落淚膺MVP

今日美聯冠軍戰賽後，MLB官方立即翻出藍鳥一壘手葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一張舊照，那年他才3歲，跟隨效力MLB史上首支加拿大球隊蒙特利爾博覽的爸爸Vladimir Guerrero Sr.到球場，爸爸叫他脫去帽子向觀眾問好，這張照片成為美國棒球史上其中一幕經典。

照片下面，MLB官方網編寫上一句：這個小孩邁進世界大賽了（This kid is heading to the World Series 🥹）。3歲的孩子如今已長大成為26歲的藍鳥重炮手，更奪得美聯冠軍戰最有價值球員，帶領球隊相隔32年再晉級世界大賽，將與力爭衛冕的道奇爭取終極冠軍。



小時候的「小葛」隨爸爸入球場，成為MLB經典一幕。（MLB Instagram）

「小葛」如今長大成為重炮手，今天奪得美聯冠軍戰MVP。（Getty Images）

藍鳥昨日從落後2：3的絕境下擊敗水手扳平場數3：3，今日兩軍在第7戰一決高下，藍鳥從1993年後就未曾晉級世界大賽，水手更是MLB裏唯一一隊沒有打過世界大賽的球隊。

成王敗寇，今日能夠在賽後派對狂噴啤酒和香檳的是藍鳥。

史普連查（George Springer）於7局下轟出一支三分炮，助藍鳥從落後1：3反先4：3，星級中繼Jeff Hoffman九局上守住勝利，藍鳥最終險勝4：3，將與道奇合演橫跨東西的美加大戰。

史普連查擊出三分炮，助藍鳥反勝。（Getty Images）

賽後，MLB官方在Instagram上載一張照片，那是MLB史上其中一幕經典。蒙特利爾博覽是MLB第一隊非以美國為駐地的球隊，Vladimir Guerrero Sr.是球隊的野手和指定打擊，2002年9月主場對紅雀一戰，「小葛」跟了穿上全套裝備，跟隨爸爸踏進球場，爸爸叫他脫去帽子向觀眾打招呼，胖嘟嘟的孩子成為攝影師鏡頭下的主角。

3歲的「小葛」十分可愛。（MLB Instagram）

雖然蒙特利爾博覽於2004年搬到華盛頓，成為今天的華盛頓國民，Vladimir Guerrero Sr.亦於同年離隊轉投洛杉磯天使，但「大葛」當選美聯最有價值球員及九度入選明星賽的成就，令他於2018年入選名人堂。兒子「小葛」步爸爸後塵加入成為棒球員（但他主要跟隨叔父學打棒球），2015年於小聯盟加入藍鳥，2019年從3A獲提拔升上大聯盟，便一直在藍鳥效力至今。

「小葛」的爸爸退役後獲選入名人堂。（Getty Images）

在蒙特利爾出生的「小葛」，於今季美聯冠軍戰表現優秀，雖然史普連擊出關鍵三分炮，但大會最終仍把冠軍戰最有價值球員頒給「小葛」，他於冠軍戰錄得26打數10安打，當中包含3支全壘打。他賽後忍不住落淚，揚言球隊今季還有4場勝仗，之後接受訪問時再說：「球隊上下都全力以赴。回想季前春訓，我們是早上8時開始訓練的，但每天都是7點、6點、5點半便有球員提早來到基地，沒有任何人投訴，大家都為了榮譽而戰，我們還有4場勝仗要打。」

小葛豪言還有4場勝仗。（Getty Images）