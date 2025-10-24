澳職方程式｜卡普托、泰加特當弗　墨爾本城珀斯光輝「大」爆發

澳職來到第2周，上屆總冠軍墨爾本城首周未響勝鼓，今周主場迎擊首仗同樣和波的珀斯光輝，誓要「大」勝一場。

由於兼顧亞冠盃關係，墨爾本城早在9月中便「開咧」，有助盡早操起狀態，可是他們於今季澳職開鑼戰只能作客以1：1賽和西悉尼流浪者。

墨爾本城前鋒卡普托近兩仗皆有入球，狀態大勇。（Getty Images）

墨爾本城今季有曾效力日職福岡黃蜂與鹿島鹿角的翼鋒金森健治來投，有助加強側擊力；但前線最重要的還是數前鋒卡普托（Max Caputo），這名20歲射手上季冒起，攻入了5球，今季延續勇態，近兩仗都有入球。

珀斯光輝首輪主場以2：2賽和威靈頓鳳凰，其中曾效力富咸的32歲老將阿當泰加特（Adam Taggart）也有進帳，今仗續是球隊的取分之匙。

珀斯光輝老將阿當泰加特於今季澳職首輪對威靈頓鳳凰時已「開齋」。（Getty Images）

墨爾本城近5次主場鬥光輝，取得4勝1和佳績，近3季聯賽主場更分別贏1：0、8：0及4：0，3場攻入13球而不失一球，佔盡上風；加上兩軍近5次對壘，有4次總入球都多於2球，因此今仗除可吼墨城奏捷外，也可博「入球大」。

同日澳冠賽事，D組分組賽悉尼聯主場迎擊都會之星。雙方開季以來仍未打開勝利之門，悉尼聯取得1和1負，都會之星更兩戰皆北；兩軍攻力疲弱，相信勝負一球上落，今仗宜取「入球細」。

悉尼聯於今季首屆澳冠出戰兩場，但只得1和1負，未響勝鼓。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。