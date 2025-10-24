英超特攻｜曼聯迎白禮頓　紅魔勢靠麥比奧莫入波　主場送「大」禮

曼聯上周英超頗令人意外地以2：1作客擊敗利物浦，自2016年以來首度在晏菲路贏波，而且是主帥艾摩廉掌帥以來首度於聯賽連勝，今仗回到主場迎擊白禮頓，力爭三連勝。

（球賽編號：FB8351，10月26日 00:30開賽，Now 621台直播）



「紅魔鬼」今季改造前線三叉戟，引入了高大中鋒錫斯高，配合能盤擅射的根夏及麥比奧莫攻堅，其中以擔任右翼的麥比奧莫最快融入球隊，上仗對利物浦便攻入一球，今季上陣8場亦有2入球1助攻；這名喀麥隆翼鋒過去效力賓福特時，8次面對白禮頓，取得3入球及3助攻，表現不俗。

麥比奧莫上仗對利物浦閃電打開紀錄，是曼聯的致勝功臣。（Getty Images）

白禮頓近況不俗，近5場取得3勝2和，於聯賽暫以3勝3和2負得12分排第10，僅以1分落後第9位的曼聯。「紅魔鬼」舊將韋碧克近期表現尤其醒神，近3場攻入4球，包括上仗梅開二度白禮頓以2：1力挫紐卡素。

往績上，白禮頓卻佔上風，近7次聯賽交手取得6勝1負，而且近3次作客奧脫福均取勝而回；而且，這3場總入球都在3球或以上，既然曼聯「主勝」不算穩陣，不如博「入球大」更佳。

白禮頓老將韋碧克近況不俗，近3仗攻入了4球。（Getty Images）

同日，利物浦作客賓福特，他們聯賽錄得三連敗，但周中歐聯終於反底，作客以5：1大破法蘭克福；紅軍該仗依然未改防線不集中毛病，仍是先失守，今仗恐會重蹈覆轍，但憑他們較佳的實力，有力反敗為勝。

利物浦中場域斯在歐聯對法蘭克蘭時貢獻兩次助攻，表現搶鏡。（Getty Images）

