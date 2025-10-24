歐洲波精選｜麥巴比耶馬鬥入波　皇馬巴塞演入球「大」騷

西甲今周上演國家打吡，皇家馬德里於主場迎戰巴塞隆拿，兩軍攻力強勁，近年多次交手都上演入球騷，將是名副其實的榜首「大」戰。

（球賽編號：FB8377，10月26日 23:15開賽，Now 632台直播）



皇馬今季由沙比阿朗素接掌帥印，他解決了麥巴比跟雲尼斯素斯位置、踢法太相近的問題，尤其麥巴比近乎場場有入波，今季上陣12場已攻入15球，包括近6場聯賽都有進帳，助球隊取得8勝1負得24分，高踞榜首。

皇馬鋒將麥巴比近況勇銳，今季聯賽9場入了10球，並交出了2次助攻。（Getty Images）

以2分之微落後排次席的巴塞，攻力更驚人，9場聯賽攻入24球，冠絕西甲，而且他們入球點分散，24球分別由11名球員取得，包括今季重拾佳態的曼聯借將拉舒福特，亦貢獻了1入球及4助攻。

上季4度交手，巴塞全數獲勝，前季3度對壘，則悉數由皇馬勝出，兩軍實力不相伯仲；值得留意是，這7場總入球均多於2球，因此今仗勝負難料下，「入球大」卻是穩開。

拉舒福特在巴塞重拾佳態，周中歐聯對奧林比亞高斯梅開二度，助球隊以6：1大勝。（Getty Images）

同日還有英超賽事，曼城作客阿士東維拉。「藍月亮」今季雖有主將奇雲迪布尼離隊，但中鋒夏蘭特重拾巔峰狀態，他8場聯賽攻入11球，今仗可望繼續帶領球隊全取3分，進一步追貼榜首的阿仙奴。曼城現以8戰16分排次席，落後榜首的阿仙奴3分。

夏蘭特近況一流，今季已為曼城在8場聯賽攻入11球。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。