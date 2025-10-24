MLB世界大賽｜由爭大谷翔平到爭總冠軍　道奇對藍鳥五大看點

MLB世界大賽將於香港時間周六（25日）早上開戰。道奇在國聯冠軍戰以場數4：0橫掃釀酒人，大谷翔平在第四戰錄得10次三振和3支全壘打，完美演繹「二刀流」震驚全球體壇；美聯的藍鳥則與水手激戰7場險勝4：3，MLB史上4次「橫掃Vs搶七」的世界大賽，最終全是「搶七」一方封王，歷史數據站在藍鳥一方。

無論是正在顛覆人類對棒球的認知的大谷翔平領道奇衛冕，還是藍鳥相隔32年後再將總冠軍帶回多倫多，2025年MLB世界大賽都是看點極多的大戰。

MLB世界大賽Game 1 10月25日早上8時開賽



道奇Vs藍鳥｜MLB世界大賽

焦點1：大谷翔平真的飛到多倫多了

這個inside joke源自大谷翔平於2023年季後成為自由球員，成為各大球隊的競爭目標，包括藍鳥和道奇。2023年12月8 日，MLB Network記者Jon Morosi在網上發布消息，指大谷將加盟藍鳥，並即日啟程飛往新東家。適逢當時正好有私人航班準備從洛杉磯往多倫多，全球球迷立即實時追蹤該架私人飛機，加拿大球迷更是非常雀躍，惟最終乘搭該班私人飛機的是加拿大商人Robert Herjavec，Jon Morosi後來亦為「放流料」致歉。

基於此次「擺烏龍」，當藍鳥確定世界大賽席位，大谷將在第一及第二戰作客藍鳥後，「大谷真的飛往多倫多了」立即在棒球圈廣傳。

事實上，藍鳥球迷在「大谷爭奪戰」中落敗的確耿耿於懷，因為大谷當時把藍鳥準備給他和愛犬Dekopin的禮物都帶走了。今日賽前記者會上，藍鳥教練John Schneider打趣說要討回兩年前送給大谷的帽子，大谷笑着回應：「才不要呢，我正好好收藏那頂帽。」除了大谷，藍鳥之後亦與道奇爭奪另一日本投手佐佐木朗希，可惜再次落敗。

大谷翔平加盟道奇首個記者會，同時傷盡藍鳥的心。（Getty Images）

道奇Vs藍鳥｜MLB世界大賽

焦點2：偷暗號舊恨 道奇再遇史普連查

美聯冠軍戰第7場擊敗水手，史普連查一支三分炮成為從落後1：3反勝4：3的關鍵。此子曾於2017年世界大賽代表太空人火併有日本神級投手達比修在陣的道奇，太空人最終以場數4：3險勝，然而一年多後被揭發在比賽中偷取道奇的暗號，這個不光彩的世界大賽冠軍，也是道奇的一抹舊恨，碰巧今年在世界大賽再遇當年的太空人舊將，為賽事增添話題。

史普連查上仗擊出三分炮，助藍鳥反勝。（Getty Images）

道奇Vs藍鳥｜MLB世界大賽

焦點3：歷史數據撐藍鳥

道奇橫掃釀酒人晉級後，「唞」足6日，以逸待勞；藍鳥則要打足7場血戰，體力面臨嚴峻考驗。

然而，歷史數據卻站在藍鳥一方。自1985年以來，4次出現分區決賽「橫掃 vs 搶七」的情況，最終全數由打足7場的球隊捧走世界大賽冠軍。

MLB世界大賽歷史數據站在藍烏一方。（Getty Images）

道奇Vs藍鳥｜MLB世界大賽

焦點4：Mookie Betts盼成現役唯一四冠王

MLB自1969年進入分區時代，共有18名球員曾4次或以上奪得世界大賽冠軍，當中6人更是五度封王，但以現役球員計算，今年足以挑戰個人第四座冠軍的，就只有道奇野手Mookie Betts了。他曾於2018年代表紅襪、以及2020與2024年代表道奇奪冠，如道奇能夠擊敗藍鳥衛冕，Mookie Betts將成為繼2014年巨人左投Javier López後另一個四度封王的球員。

Mookie Betts能否成為現役四冠王？（Getty Images）

道奇Vs藍鳥｜MLB世界大賽

焦點5：擅打指叉球的大谷Vs擅投指叉球的耶沙維治

大谷翔平的打擊能力毋庸置疑，他尤其擅長應付指叉球，他對右投指叉球的打擊率達到0.358、長打率0.868、強勁擊球率為63%，偏偏藍鳥是指叉球專家，指叉球使用率在大聯盟陣中名列第一。周六第一場先發投手耶沙維治（Trey Yesavage）與「指叉球王」Kevin Gausman，指叉球極為優質，季後賽對戰左打者合計44打數僅3安打，被打擊率只有0.068，周六早上的「矛盾大戰」誰勝誰負，值得球迷期待。

耶沙維治是指叉球專家。（Getty Images）