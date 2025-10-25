香港隊獎牌持續更新．亞青運｜三鐵接力添銅　區皓駿1500米開齋

香港隊派出125人大軍出戰第三屆亞洲青年運動會（亞青運）。繼田徑小將區皓駿先拔頭籌，奪得男子1500米銅牌後，三項鐵人的陳愛妍、丁毅臻、温澤仁及王樂彤亦於混合接力添銅。

本文持續更新一眾香港體壇新力軍成績。



10月25日港隊獎牌｜巴林亞青運

三項鐵人混合接力奪銅

陳愛妍、丁毅臻、温澤仁及王樂彤組隊，首個出場的王樂彤以27分43秒完成排第四，第二棒的温澤仁一度追至次席，陳愛妍和丁毅臻在最後兩棒守住第三位，最終港隊以1小時47分38秒衝線，奪得銅牌。日本和印尼分奪金銀。

巴林亞青運｜香港三項鐵人隊奪得混合接力銅牌。（港協暨奧委會提供）

10月24日港隊獎牌｜巴林亞青運

區皓駿奪港隊首面獎牌

16歲的區皓駿出戰男子1500米決賽，以4分05.09秒衝線，力壓沙特阿拉伯跑手摘銅，成為港隊今屆亞青運首名獎牌得主。根據世界田聯資料，區皓駿同時刷新個人最佳時間，將PB推前逾1秒（舊PB：4分06.99秒）。男子1500米金﹑銀牌分別由斯里蘭卡及中國跑手奪得。

巴林亞青運｜香港田徑隊的區皓駿奪得男子1500米銅牌。（港協暨奧委會提供）