香港隊獎牌持續更新．亞青運｜羅靖喬公路單車女子計時賽獲銅牌
香港隊派出125人大軍出戰第三屆亞洲青年運動會（亞青運）。繼田徑小將區皓駿先拔頭籌，奪得男子1500米銅牌後，三項鐵人的陳愛妍、丁毅臻、温澤仁及王樂彤亦於混合接力添銅。
本文持續更新一眾香港體壇新力軍成績。
10月26日港隊獎牌｜巴林亞青運
公路單車女子個人10公里計時賽獲銅牌
羅靖喬獲得銅牌，港隊單車首戰亞青運即傳捷報，這亦是港隊今屆的第三面獎牌。
10月25日港隊獎牌｜巴林亞青運
三項鐵人混合接力奪銅
陳愛妍、丁毅臻、温澤仁及王樂彤組隊，首個出場的王樂彤以27分43秒完成排第四，第二棒的温澤仁一度追至次席，陳愛妍和丁毅臻在最後兩棒守住第三位，最終港隊以1小時47分38秒衝線，奪得銅牌。日本和印尼分奪金銀。
10月24日港隊獎牌｜巴林亞青運
區皓駿奪港隊首面獎牌
16歲的區皓駿出戰男子1500米決賽，以4分05.09秒衝線，力壓沙特阿拉伯跑手摘銅，成為港隊今屆亞青運首名獎牌得主。根據世界田聯資料，區皓駿同時刷新個人最佳時間，將PB推前逾1秒（舊PB：4分06.99秒）。男子1500米金﹑銀牌分別由斯里蘭卡及中國跑手奪得。
巴林亞青運幾時舉行？
巴林亞青運於2025年10月22至31日舉行。
巴林亞青運共有多少香港運動員參賽？
巴林亞青運設26個大項，香港隊派出超過180人的代表團出戰，當中有125名運動員。港隊參與田徑、羽毛球、公路單車、電競、馬術、五人足球、高爾夫球、手球、柔道、游泳、乒乓球、跆拳道、三項鐵人和排球共14個大項，人數是歷來之冠。
巴林亞青運有年齡限制嗎？
來自超過
有，巴林亞青運的參賽運動員年齡為14至18歲，今屆有45個國家或地區逾4000名運動員競逐。