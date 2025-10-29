全運會2025．楊德強專訪｜全運給香港的可能　下一站向奧運出發？

第十五屆全運會香港賽區的正式競賽項目後天便告開賽，這個大型綜合運動會賦予香港未來怎樣的想像，是對於社會對體育之觀念和視野的一次考驗。

七月下旬，距離全運會開幕還有三個多月，有人提出粵港澳的下一步應以合辦世界盃和奧運為目標。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強十月上旬接受《01體育》專訪時表示，「我比較務實，目前應先聚焦全運會」，但他認同今屆全運會給予粵港澳三地更多可能性，要舉辦國際綜合運動會的個別單項比賽，或是大型球賽的分組賽事，香港亦有足夠的承載力。

攝影：鄭子峰



香港賽區負責粵港澳全運會的八個競賽項目，包括劍擊、場地單車、七人欖球、男子手球、男子U22籃球、高爾夫球、三項鐵人及沙灘排球，其中沙排今周五（31日）於維多利亞公園正式揭開戰幔。進入開賽前倒數階段，楊德強表示，各項工作如火如荼，包括確定所有參賽運動員及教練與工作人員團隊的抵港口岸、酒店入住、每日飲食供應鏈、訓練及交通安排等，同時要確保多達1.6萬人的龐大義工團隊調配得宜，各個比賽場地及傳媒中心運作順暢，所有工作同時最後衝刺。

楊德強認同粵港澳全運帶給香港更多可能性。（鄭子峰攝）

的確，一個大型綜合運動會背後之錯綜複雜，不是我們單單在比賽直播屏幕裏所能感受。所以，當問及楊德強關於香港要再接再厲成為世界盃或奧運城市，他認為目前應務實一點，先聚焦全運會：「全運會不少項目分了成年組和青年組，例如籃球有U22、U18等，小項比奧運更多，所以現階段要先做好當前急務。待全運會閉幕後，粵港澳三地要坐低仔細檢討過去兩年多的籌備過程中有何優劣，相信國家體育總局亦有自己的觀察。」楊德強強調，「呢啲嘢唔急得」。

楊德強認為目前應聚焦全運會，始終一個綜合運動會背後非常複雜。（資料圖片；黃浩謙攝）

香港對上一次舉辦大型綜合運動會，已是2009年的東亞運。圖為香港東亞運男子個人公路賽獎牌得主，分別是金牌鄧宏業（中）、銀牌楊英瀚（左）和銅牌郭灝霆（右）。（資料圖片；李思詠攝）

不過他認同，全運會為香港社會帶來許多可能性，特別是啟德體育園今年啟用，「自然會令大家思考，有咩其他更大型嘅賽事可以搞」。從體育發展層面而言，這是樂見的，惟當中牽涉香港對於大型體育比賽的承載力。以2026年的名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運為例，前者共有45個大項，後者則有36個，賽期由兩個多星期至三星期，意味着多個項目將同時舉行，「我哋一個體育園唔會擺到好多項目」，「以往搞一個七欖比賽或一場馬拉松，都已經好多工夫」，「平時單項比賽與演唱會撞期，大家都會擔心交通封路等」，那麼繼粵港澳全運會之後再合辦亞運甚至奧運或世界盃，會否是香港的出路？

楊德強的答案是「有得傾」：「如果粵港澳全運會成效顯著的話，相信為大灣區的體育以至其他活動，奠下好好的基礎。以今次為例，這兩年與廣東及澳門方面的溝通真的非常緊密，大家通過不同通訊方法解決了大大小小的問題，亦加深對彼此的了解。香港的確難以獨自舉辦一個大型綜合運動會或世界盃，但要承擔部份賽事，也是有討論空間。」他續說：「今年7月的香港足球盛會非常成功，雲集4支歐洲勁旅（利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺），我們有優秀的設施，亦有大量觀眾，對主辦方來說極具吸引力，這亦說明香港有舉辦單項賽事或個別比賽的人力物力。」