全運會香港隊獎牌全紀錄 李思穎三金成大贏家 男花團體封王埋齋

張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘在男子花劍團體賽摘金「埋齋」，香港隊在今屆全運會以9金2銀8銅共19面獎牌刷新歷屆全運紀錄，當中李思穎單屆擸三金成為史上最強，何詩蓓的2金2銅之中，兩面銅牌在不足5分鐘之內取得，也是今屆全運的佳話。

全運會2025香港隊獎牌一覽
金牌（9）🥇
李思穎　單車　女子個人公路賽
李思穎/梁穎儀　單車　女子麥迪遜賽
李思穎　單車　女子全能賽
貝俊龍　帆船　男子ILCA 7
何詩蓓　游泳　女子200米自由泳
何詩蓓　游泳　女子100米自由泳
何甄陶　游泳　男子50米自由泳
男子隊　七人欖球　男子組賽事
張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘　劍擊　男子花劍團體

銀牌（2）🥈
何思朗　劍擊　男子佩劍個人賽
奧斯卡/Robin Elg/彭詩雅/韋祺　三鐵　混合接力賽
　
銅牌（8）🥉
黃澤林　網球　男子單打
朱鍇泓/王子夫/程銘燦/譚善恆/鄭肇致　網球　男子團體青年組
奧斯卡　三項鐵人　男子個人賽
佘繕妡　劍擊　女子重劍
張家朗　劍擊　男子花劍個人賽
麥世霆　游泳　男子200米蛙泳
何詩蓓　游泳　女子50米蛙泳
何詩蓓　游泳　女子50米自由泳

全運會2025香港隊獎牌｜金牌

貝俊龍：帆船男子ILCA 7

全運會香港隊獎牌｜貝俊龍奪香港隊今屆第一金。（中國香港帆船運動總會圖片）

李思穎：單車女子個人公路賽

全運會香港隊獎牌｜李思穎衛冕女子個人公路賽，奪得港隊今屆第二面金牌。（全運會）

何詩蓓：女子200米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何詩蓓在女子200米自由泳所向無敵，奪得港隊第三面金牌。（新華社）

香港七人欖球隊：男子組賽事

全運會香港隊獎牌｜男子七人欖球隊奪得第四金。（資料圖片；廖雁雄攝）

何詩蓓：女子100米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何詩蓓奪第二金。（新華社）

李思穎/梁穎儀：女子麥迪遜賽

全運會香港隊獎牌｜李思穎及梁穎儀奪得女子麥迪遜賽金牌。（資料圖片；趙子晉攝）

何甄陶：男子50米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何甄陶在男子50米自由泳奪得金牌。（新華社）

李思穎：女子全能賽

全運會香港隊獎牌｜李思穎在全能賽奪得今屆全運第三金。（趙子晉攝）

張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘：男子花劍團體賽

全運會香港隊獎牌｜教練Gregory Koenig（左起）、吳諾弘、張家朗、梁千雨、蔡俊彥、教練Zomparelli Maurizio。（梁鵬威攝）

全運會2025香港隊成績｜銀牌

何思朗：男子佩劍個人賽

全運會香港隊獎牌｜何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

Robin Elg/奧斯卡/韋祺/彭詩雅：三鐵混合接力

全運會香港隊獎牌｜奧斯卡/Robin Elg/韋祺/彭詩雅奪得三項鐵人混合接力賽銀牌。（新華社）

全運會2025香港隊成績｜銅牌

黃澤林：男子單打

全運會香港隊獎牌｜黃澤林奪網球男單銅牌。（網總提供）

張家朗：男子花劍個人賽

全運會香港隊獎牌｜張家朗奪得男子花劍個人賽銅牌。（梁鵬威攝）

佘繕妡：女子重劍個人賽

全運會香港隊獎牌｜佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

奧斯卡：三鐵男子個人賽

全運會香港隊獎牌｜奧斯卡奪得三鐵男子個人賽銅牌。（梁鵬威攝）

麥世霆：男子200米蛙泳

全運會香港隊獎牌｜麥世霆（左）奪得男子200蛙銅牌。（新華社）

何詩蓓：女子50米蛙泳、女子50米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何詩蓓只用5分鐘就連掃女子50米蛙泳及50米自由泳銅牌。（新華社）

程銘燦/鄭肇致/王子夫/朱鍇泓/譚善恆：網球青年組男團

全運會香港隊獎牌｜程銘燦/鄭肇致/王子夫/朱鍇泓/譚善恆奪得網球青年組男子團體銅牌。（網總提供）
