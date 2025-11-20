全運會香港隊獎牌全紀錄 李思穎三金成大贏家 男花團體封王埋齋

張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘在男子花劍團體賽摘金「埋齋」，香港隊在今屆全運會以9金2銀8銅共19面獎牌刷新歷屆全運紀錄，當中李思穎單屆擸三金成為史上最強，何詩蓓的2金2銅之中，兩面銅牌在不足5分鐘之內取得，也是今屆全運的佳話。



全運會2025香港隊獎牌一覽

金牌（9）🥇

李思穎 單車 女子個人公路賽

李思穎/梁穎儀 單車 女子麥迪遜賽

李思穎 單車 女子全能賽

貝俊龍 帆船 男子ILCA 7

何詩蓓 游泳 女子200米自由泳

何詩蓓 游泳 女子100米自由泳

何甄陶 游泳 男子50米自由泳

男子隊 七人欖球 男子組賽事

張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘 劍擊 男子花劍團體



銀牌（2）🥈

何思朗 劍擊 男子佩劍個人賽

奧斯卡/Robin Elg/彭詩雅/韋祺 三鐵 混合接力賽



銅牌（8）🥉

黃澤林 網球 男子單打

朱鍇泓/王子夫/程銘燦/譚善恆/鄭肇致 網球 男子團體青年組

奧斯卡 三項鐵人 男子個人賽

佘繕妡 劍擊 女子重劍

張家朗 劍擊 男子花劍個人賽

麥世霆 游泳 男子200米蛙泳

何詩蓓 游泳 女子50米蛙泳

何詩蓓 游泳 女子50米自由泳



全運會2025香港隊獎牌｜金牌

貝俊龍：帆船男子ILCA 7

全運會香港隊獎牌｜貝俊龍奪香港隊今屆第一金。（中國香港帆船運動總會圖片）

李思穎：單車女子個人公路賽

全運會香港隊獎牌｜李思穎衛冕女子個人公路賽，奪得港隊今屆第二面金牌。（全運會）

何詩蓓：女子200米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何詩蓓在女子200米自由泳所向無敵，奪得港隊第三面金牌。（新華社）

香港七人欖球隊：男子組賽事

全運會香港隊獎牌｜男子七人欖球隊奪得第四金。（資料圖片；廖雁雄攝）

何詩蓓：女子100米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何詩蓓奪第二金。（新華社）

李思穎/梁穎儀：女子麥迪遜賽

全運會香港隊獎牌｜李思穎及梁穎儀奪得女子麥迪遜賽金牌。（資料圖片；趙子晉攝）

何甄陶：男子50米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何甄陶在男子50米自由泳奪得金牌。（新華社）

李思穎：女子全能賽

全運會香港隊獎牌｜李思穎在全能賽奪得今屆全運第三金。（趙子晉攝）

張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘：男子花劍團體賽

全運會香港隊獎牌｜教練Gregory Koenig（左起）、吳諾弘、張家朗、梁千雨、蔡俊彥、教練Zomparelli Maurizio。（梁鵬威攝）

全運會2025香港隊成績｜銀牌

何思朗：男子佩劍個人賽

全運會香港隊獎牌｜何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

Robin Elg/奧斯卡/韋祺/彭詩雅：三鐵混合接力

全運會香港隊獎牌｜奧斯卡/Robin Elg/韋祺/彭詩雅奪得三項鐵人混合接力賽銀牌。（新華社）

全運會2025香港隊成績｜銅牌

黃澤林：男子單打

全運會香港隊獎牌｜黃澤林奪網球男單銅牌。（網總提供）

張家朗：男子花劍個人賽

全運會香港隊獎牌｜張家朗奪得男子花劍個人賽銅牌。（梁鵬威攝）

佘繕妡：女子重劍個人賽

全運會香港隊獎牌｜佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌。（資料圖片；廖雁雄攝）

奧斯卡：三鐵男子個人賽

全運會香港隊獎牌｜奧斯卡奪得三鐵男子個人賽銅牌。（梁鵬威攝）

麥世霆：男子200米蛙泳

全運會香港隊獎牌｜麥世霆（左）奪得男子200蛙銅牌。（新華社）

何詩蓓：女子50米蛙泳、女子50米自由泳

全運會香港隊獎牌｜何詩蓓只用5分鐘就連掃女子50米蛙泳及50米自由泳銅牌。（新華社）

程銘燦/鄭肇致/王子夫/朱鍇泓/譚善恆：網球青年組男團