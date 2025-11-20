全運會香港隊獎牌全紀錄 李思穎三金成大贏家 男花團體封王埋齋

張家朗、蔡俊彥、梁千雨和吳諾弘在男子花劍團體賽摘金「埋齋」，香港隊在今屆全運會以9金2銀8銅共19面獎牌刷新歷屆全運紀錄，當中李思穎單屆擸三金成為史上最強，何詩蓓的2金2銅之中，兩面銅牌在不足5分鐘之內取得，也是今屆全運的佳話。
全運會2025香港隊獎牌一覽
金牌（9）🥇
李思穎 單車 女子個人公路賽
李思穎/梁穎儀 單車 女子麥迪遜賽
李思穎 單車 女子全能賽
貝俊龍 帆船 男子ILCA 7
何詩蓓 游泳 女子200米自由泳
何詩蓓 游泳 女子100米自由泳
何甄陶 游泳 男子50米自由泳
男子隊 七人欖球 男子組賽事
張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘 劍擊 男子花劍團體
銀牌（2）🥈
何思朗 劍擊 男子佩劍個人賽
奧斯卡/Robin Elg/彭詩雅/韋祺 三鐵 混合接力賽
銅牌（8）🥉
黃澤林 網球 男子單打
朱鍇泓/王子夫/程銘燦/譚善恆/鄭肇致 網球 男子團體青年組
奧斯卡 三項鐵人 男子個人賽
佘繕妡 劍擊 女子重劍
張家朗 劍擊 男子花劍個人賽
麥世霆 游泳 男子200米蛙泳
何詩蓓 游泳 女子50米蛙泳
何詩蓓 游泳 女子50米自由泳
全運會2025香港隊獎牌｜金牌
貝俊龍：帆船男子ILCA 7
全運會香港隊獎牌｜貝俊龍奪香港隊今屆第一金。（中國香港帆船運動總會圖片）
李思穎：單車女子個人公路賽
全運會香港隊獎牌｜李思穎衛冕女子個人公路賽，奪得港隊今屆第二面金牌。（全運會）
何詩蓓：女子200米自由泳
全運會香港隊獎牌｜何詩蓓在女子200米自由泳所向無敵，奪得港隊第三面金牌。（新華社）
香港七人欖球隊：男子組賽事
全運會香港隊獎牌｜男子七人欖球隊奪得第四金。（資料圖片；廖雁雄攝）
何詩蓓：女子100米自由泳
李思穎/梁穎儀：女子麥迪遜賽
全運會香港隊獎牌｜李思穎及梁穎儀奪得女子麥迪遜賽金牌。（資料圖片；趙子晉攝）
何甄陶：男子50米自由泳
全運會香港隊獎牌｜何甄陶在男子50米自由泳奪得金牌。（新華社）
李思穎：女子全能賽
全運會香港隊獎牌｜李思穎在全能賽奪得今屆全運第三金。（趙子晉攝）
張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘：男子花劍團體賽
全運會香港隊獎牌｜教練Gregory Koenig（左起）、吳諾弘、張家朗、梁千雨、蔡俊彥、教練Zomparelli Maurizio。（梁鵬威攝）
全運會2025香港隊成績｜銀牌
何思朗：男子佩劍個人賽
全運會香港隊獎牌｜何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌。（資料圖片；廖雁雄攝）
Robin Elg/奧斯卡/韋祺/彭詩雅：三鐵混合接力
全運會香港隊獎牌｜奧斯卡/Robin Elg/韋祺/彭詩雅奪得三項鐵人混合接力賽銀牌。（新華社）
全運會2025香港隊成績｜銅牌
黃澤林：男子單打
全運會香港隊獎牌｜黃澤林奪網球男單銅牌。（網總提供）
張家朗：男子花劍個人賽
全運會香港隊獎牌｜張家朗奪得男子花劍個人賽銅牌。（梁鵬威攝）
佘繕妡：女子重劍個人賽
全運會香港隊獎牌｜佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌。（資料圖片；廖雁雄攝）
奧斯卡：三鐵男子個人賽
全運會香港隊獎牌｜奧斯卡奪得三鐵男子個人賽銅牌。（梁鵬威攝）
麥世霆：男子200米蛙泳
全運會香港隊獎牌｜麥世霆（左）奪得男子200蛙銅牌。（新華社）
何詩蓓：女子50米蛙泳、女子50米自由泳
全運會香港隊獎牌｜何詩蓓只用5分鐘就連掃女子50米蛙泳及50米自由泳銅牌。（新華社）
程銘燦/鄭肇致/王子夫/朱鍇泓/譚善恆：網球青年組男團
全運會香港隊獎牌｜程銘燦/鄭肇致/王子夫/朱鍇泓/譚善恆奪得網球青年組男子團體銅牌。（網總提供）