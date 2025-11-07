全運會2025｜香港隊成績持續更新　手球隊28：26險勝廣東殺入4強

香港隊派出史上最龐大的代表團參加第十五屆粵港澳全運會，共602名運動員競逐28個項目。

在全運會正式揭幕前，帆船港將貝俊龍已率先為港隊帶來今屆第一面獎牌。

本文將持續更新香港隊運動員在全運會的成績。



全運會2025香港隊名單｜港隊誰人參賽？張家朗蔡俊彥何詩蓓在陣

全運會2025

11月7日 香港手球隊28：26險勝廣東殺入4強 明鬥安徽爭入決賽

香港男子手球隊周五（7日）於啟德體藝館與廣東在男子手球賽8強交手。港隊今場大部分時間維持領先，全隊共有8位球員取得進賬，加上2位門將葉冠英和梁嵐熹交出神勇表現，最終以28：26擊敗廣東，歷史性打入全運4強。港隊周六（8日）晚上6時將出戰4強對安徽爭取入決賽。

11月7日 伍柏亨公路單車個人計時賽獲第4

公路單車個人計時賽，伍柏亨以46分43.98秒完成，排第4位與獎牌擦身而過；梁穎儀則以第8名完成女子組賽事。

香港跳水代表王雨貝茜／梁家繕出戰女子雙人3米板預賽，經過5輪動作之後獲191.94分，排名21無緣晉級；廣東隊有奧運金牌陳藝文／林珊獲得315.21分，以首名晉級今晚6時舉行的決賽。

賽艇方面，何永輝／夏赫在男子雙人雙槳預賽第2組得第5，將轉戰決賽D ；陳慧希／張菀珊在女子雙人雙槳預賽第2組，同樣以第5名轉戰決賽D。陳迪麟／陳柏匡／林新棟／杜兆保在男子四人單槳預賽第2組獲得第3，以1.28秒之差落後次席的江蘇，將出戰決賽B。

11月6日 划艇男、女子輕量級單人雙槳趙顯榛、洪詠甄入決賽

划艇男子輕量級單人雙槳初賽，趙顯榛在第1組以5分05.60秒得第3名，雖然未能獲得小組前二名直入決賽，但仍以餘下選手最佳成績順利晉身11月10日的A組決賽，保持問鼎獎牌機會。參加女子輕量級單人雙槳賽事的另一港隊奧運代表洪詠甄在初賽第2組，以5分44.29秒得第3名，同樣憑總成績進入11月10日的A組決賽。

女子四人雙槳初賽，黃樂堯、楊智喬、崔雅文、劉捷以5分09.93秒在分組5條艇中排第5名，但成績仍足以晉身11月8日的準決賽。女子輕量級雙人雙槳初賽，梁穎桉、白麗琪在初賽第2組以5分27.26秒得小組第3名，只能晉身無緣獎牌的B組決賽。男子四人雙槳初賽，廖震奧、伊斯蘭穆、廖崇禮、麥可靖在初賽第二組以4分39.39秒在5條艇中敬陪末席，無緣晉級準決賽。

11月6日 男子10公里馬拉松游泳冼展霆得第27名

冼展霆、鄺一藍、陳浚軒出戰男子10公里馬拉松游泳，冼展霆以2小時04分58.6秒在52位參賽泳手中列第27名，陳浚軒以2小時13分18.7秒獲第44名，鄺一藍以2小時14分35.7秒獲第46名。湖北選手張子揚是唯一在2小時內完成的泳手，他以1小時59分55.3秒奪金。

11月5日 跳水女子1米彈板陳梓銘獲第13名

跳水女子1米彈板決賽，港隊王子依、陳梓銘有份出賽，在內地訓練兩年的16歲小將陳梓銘獲240.50分，在21位選手中獲第13名，王子依以194.40分排第19。冠軍由2022世錦賽李亞傑奪得，這位山西選手獲得330.55分，足足較亞軍的陝西選手龍藝萍多出46.25分。

11月5日 男子籃球港隊半場一度反超前 83：107負上海

男子籃球成年组分组赛III组賽事，港隊在首場分組賽對上海，半場一度反超前49：47，但上海第3節大爆發攻下33分，而港隊只得12分，成為勝負分野，港隊終以83：107吃下敗仗。

11月5日 女子曲棍球港隊負上海 4連敗分組賽止步

女子曲棍球分組賽A組，香港隊對上海屢次在短角球中失球，終以0：8再敗一仗，繼0：12負北京，0：14負江蘇，0：6負重慶後，4場分組賽全負兼未能取得入球下，無緣晉級8強，完成今屆賽事。

11月5日 女子10公里馬拉松游泳聶芷彥、林柏彤完成賽事

聶芷彥、林柏彤出戰女子10公里馬拉松游泳完成賽事，一度跌至第30位的聶芷彥末段發力，以2小時13分6.8秒完賽，在44位參賽泳手中排第19名，林柏彤以2小時15分16.9秒排第30位。冠軍為浙江選手柳雅欣，她以2小時11分42.9秒勝出。

10月30日 鄭清然水翼帆板級無緣獎牌

港隊風帆代表鄭清然打入男子水翼帆板級（iQFOiL）的最後一輪，與兩名廣東及福建選手爭獎牌，可惜鄭清然以第四完賽，無緣獎牌。

鄭清然在男子水翼帆板無緣獎牌。（中國香港風帆總會圖片）

10月29日 貝俊龍ILCA 7奪港隊第一金

男子愛爾卡7級（ILCA 7）帆船項目，第二階段10場賽事後以29分列榜首的貝俊龍（Nicholas Halliday），在第11場比賽獲得第4名，終以總成績33分順利封王，是港隊在今屆全運會奪得的首面金牌，同時為香港帆船隊歷來在全運會史上第一面金牌。

按「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，貝俊龍將獲得75萬港元的個人項目金牌獎金。

全運會2025｜貝俊龍奪港隊今屆第一金。（中國香港帆船運動總會圖片）

10月28日 貝俊龍ILCA 7暫列首位

全運會帆船項目率先在汕尾的廣東海上項目訓練中心上演，帆船與風帆戰至尾聲。代表港隊出戰男子愛爾卡7級（ILCA 7）帆船的貝俊龍，第二階段10場賽事中，其中5場躋身三甲，第8場更取得首位，扣除最差一場排名後，以淨總分29分暫列首名，有望在周三（29日）的最後一戰決出獎牌。

出戰男子49人級的奧運代表祥傑／阿輝，第二階段首4日賽事戰績彪炳，其中8場在前四衝線，一度躋身三甲位置，惟今日3場賽事三甲不入，扣除兩場最差成績後，淨總分40分暫列第四，依然有望衝擊獎牌。

男子49人級的奧運代表祥傑／阿輝。（中國香港帆船運動總會圖片）

貝俊龍。（中國香港帆船運動總會圖片）