領展香港高爾夫球公開賽2025 港將激戰世界冠軍 場外遊戲表演任玩

備受矚目的「領展香港高爾夫球公開賽2025」將於10月30日至11月2日，一連四日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行。這場匯聚世界各地大滿貫冠軍的賽事，由香港首位亞巡賽冠軍、球壇新星許龍一率領八位港將強勢迎戰。今屆賽事眾星雲集，誓掀連場精彩激鬥，而主辦單位更精心策劃一系列活動，現場表演、美食、互動遊戲通通都有，將這場高爾夫球界盛事的氣氛推至最高點。賽事首兩日更可免費入場，讓大眾一同感受高爾夫球賽事的魅力！



多位香港高爾夫球好手將激戰世界級名將，包括衛冕冠軍、2018年美國大師賽冠軍列特，以及多位LIV高爾夫球星。今屆賽事被稱為「史上最強戰陣」，除了10月30及31日免費開放予公眾入場，11月1及2日的單日門票亦已公開發售。能與國際級頂尖球星較量，香港選手除了擁有主場優勢，更需要本地觀眾入場支持，齊齊集氣見證港將揮出漂亮一桿。

香港首位亞巡賽冠軍、球壇新星許龍一率領八位港將強勢迎戰。

（左起）「領展香港高爾夫球公開賽2024」冠軍Patrick Reed、「亞太業餘錦標賽2024」冠軍丁文一、LIV明星球手Paul Casey、香港哥爾夫球會大使許龍一與寫有自己中文姓名及「領展香港高爾夫球公開賽」字樣的書法作品合照。

場內場外同樣精彩 美食表演遊戲添盛事樂趣

屆時場內、場外同樣精彩！觀賞賽事之外更可歎美食、玩遊戲，一次滿足多個願望，不論大人小朋友都啱玩。主辦方特設「親子及兒童遊樂區」、「娛樂與表演」、「健康與體驗」等多個區域，親子及兒童遊樂區有充氣城堡、充氣籃球、足球鏢靶和迷你高爾夫推桿體驗讓孩童盡情放電，一家大小可齊齊親身試玩各類球類運動，如學推桿技巧、體驗模擬擊球等，更有機會贏取高爾夫鑰匙圈！同場亦有面部彩繪、閃光紋身貼紙及手工藝工作坊，發揮創意在臉上畫滿心愛圖案，或製作萬聖節南瓜手作、幸運風輪亦得。

至於表演方面，則有街頭魔術、中式雜耍、變臉、現場DJ打碟等多元表演，切合不同年齡層與喜好的觀眾。玩到攰更則盲人按摩體驗，可享受10分鐘的背部、頭部或肩部按摩。不得不提的，是現場將全日供應多款精緻小食與茶點，成年觀眾更可參與「探索茅台」攤位的高爾夫趣味挑戰，贏取特調茅台雞尾酒Chill一Chill！

食夠玩夠，不妨到香港哥爾夫球會攤位打卡。只要關注社交媒體帳號，探索其歷史文化和生態環境，即可獲贈限量精美禮品。另外亦有「愛心聖誕大行動」攤位，購買品牌禮品、賀卡和商品，收益將捐予有需要人士。

免費接駁車來往市區 輕鬆入場欣賞賽事

為方便各區市民前往香港哥爾夫球會，活動特設免費接駁巴士服務，自駕人士亦可享用免費泊車。免費接駁巴士來往中環、旺角、上水，時間表如下：

10月30日至31日：

＊國際金融中心（民祥街）

去程：10am至12pm（每小時一班）

回程：3:30pm至5:30pm（每小時一班）

＊旺角（上海街朗豪坊）

去程：10am至12pm（每小時一班）

回程：3:30pm至5:30pm（每小時一班）

＊上水港鐵站（C出口）

來回：7am至7pm（每20分鐘一班）

11月1至2日：

＊國際金融中心（民祥街）

去程：9:30am至12pm（每30分鐘一班）

回程：3:30pm至5:30pm（每30分鐘一班）

＊旺角（上海街朗豪坊）

去程：9:30am至12pm（每30分鐘一班）

回程: 3:30pm至5:30pm（每30分鐘一班）

＊上水港鐵站（C出口）

來回：7am至7pm（每15分鐘一班）

「領展香港高爾夫球公開賽2025」門票詳情：

票價：

＊10月31至31日（周四、五）免費入場

＊11月1及2日（周六、日）單日門票 $200

＊四天入場證 $300

＊18歲以下人士出示有效身份證明文件即可於整個賽事週內免費入場。

購票方法：

請按此，或可於現場直接掃描二維碼購買門票。

