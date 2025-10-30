澳職方程式｜征珀斯光輝演哀兵之戰　墨爾本勝利贏往績可開客勝

澳職今周上演榜尾大戰，兩支未嘗勝績的隊伍珀斯光輝與墨爾本勝利對壘，前者雖佔主場之利，但往績處下風，今仗亦凶多吉少。

（球賽編號：FB8742，10月31日 18:45開賽，無綫myTV Super直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50055737

珀斯光輝今季開咧只得1和1負，首仗主場2：2賽和威靈頓鳳凰，次仗作客墨爾本城慘吞4蛋，2戰得1分，因得失球較差敬陪末席。計算其他賽事，7月以來他們5場只得1和4負，狀態奇差。

基瑾積拿錫今季加盟墨爾本勝利，上仗對噴射機時已「開齋」。（Getty Images）

墨爾本勝利也好不到那裏，聯賽同樣2戰1和1負得1分，首戰主場0：0悶和奧克蘭FC，次仗作客以2：5慘負紐卡素噴射機；不過，曾效力過光輝的基瑾積拿錫（Keegan Jelacic）今季來投則有不俗表現，上仗對噴射機時亦建一功。

兩軍對壘卻以勝利佔盡上風，近5次聯賽交手取得4勝1和，包括上季兩仗均以2：0奏捷，可謂「格食格」，今仗一於捧墨爾本勝利「客勝」。

珀斯光輝女足上季排尾三，今季力爭更佳成績，打入季後賽。（Getty Images）

同日新一季女子澳職開鑼，珀斯光輝女足將作客西悉尼流浪者。西悉女足上季在12支球隊中「包尾」，光輝女足則排「尾三」，實力是水兵鬥海軍，由於雙方近7次對賽總入球皆少於3球，今仗可取2.5球「入球細」。

⁠

至於澳冠賽事，則有B組分組賽榜首的海德堡聯將作客馬可尼駿馬；海德堡聯實力強勁，分組賽3場全勝兼入10球，其中前鋒巴姆維爾（Ciaran Bramwell）上場梅開二度，狀態大勇，今仗造訪駿馬，有力繼首循環主場贏1：0後，再下一城。

海德堡聯在澳冠B組3戰全勝排榜首，出線機會高唱入雲。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。