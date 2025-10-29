全運會2025．楊德強專訪｜體育有門檻　五化協同培養社會體育觀

體育從來都是有門檻的事，當中的賽例、法則以至營運方式和語言，並不容易理解。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強接受《01體育》專訪時坦言，每個運動項目各有規則，而且規則繁瑣，以舉辦一場足球比賽為例，比不少種類的活動都要複雜和困難。有此門檻之下，社會要培養出一套自身的「體育觀」，似乎還有漫漫長路，楊德強認為體育政策「五化」產生協同效應，香港社會對於體育的認同與理解，已朝着正面方向發展。

攝影：鄭子峰



從2016年2月1日上任體育專員，到2022年10月31日退任，再於2023年「復出」任職全運辦主任，楊德強見證香港體育在最近十年的急劇變遷。

「香港在2016年的里約奧運未獲獎牌，相關部門當時就開始為2020年東京奧運部署，除了增加資源，最難忘的當然是疫情期間如何安排運動員出外比賽後回港隔離，同時不影響訓練。東京奧運的確是轉捩點，扭轉了當時的社會氣氛，亦令到香港人開始明白體育是什麼一回事，對運動員以至整個行業都有更多認可。」

（鄭子峰攝）

事實上，香港社會近年對體育的討論愈來愈多，特別是政府資源層面。楊德強認為，政府對體育的支持是重要一環，但體育發展並非只得一種模式，政府、商界、學術界和市民如何在「五化」（普及化、盛事化、精英化、專業化、產業化）的框架下產生協同效應，才是體育發展的全貌，他特別提到「專業化」一欄，當中的專業不只是運動科學方面，更需要熟悉體育的市場推廣專業人才。

「做好普及化，多人參與，才能舉辦盛事，但盛事不能只依賴政府資助，如何吸引商界投放資源，從而發展成一門產業，這方面同樣需要專業人才。」

（資料圖片；夏家朗攝）

楊德強對於香港體育發展感到樂觀，即使體育本身門檻高，「例如有的運動員現役時未必是最頂尖，但退役後仍然想回饋自己的運動項目，他們本身就具有相關知識，有條件成為專業人才」，所以他認為大學能開辦更多關於體育市場推廣及管理的科目，壯大體育的人才庫，對於體育發展起了關鍵作用。

他亦提到啟德體育園落成後，體育盛事比以前更多，已經朝向產業化和專業化邁進。「我做體育專員時，上立法會申請撥款興建啟德體育園，當時有聲音認為用幾百億興建球場，怎會坐得滿？其實我們做了很多市場研究，對於體育亦有願景，當『體育人口』愈來愈多，體育的行銷實力亦愈來愈強。」