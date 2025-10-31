英超特攻｜紅魔鬼曼聯作客　砍伐諾定咸森林　力爭4連勝

近況回勇的曼聯，今周英超作客諾定咸森林；森林換了領隊未改頽勢，「紅魔鬼」有力爭取四連勝。

（球賽編號：FB8799，11月23日 23:00開賽，Now 621台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50055843

季初表現飄忽的曼聯，來到10月卻狀態火熱，於聯賽先以2：0擊敗新特蘭，再作客2：1力挫上屆冠軍利物浦，上周則以4：2輕取白禮頓，球隊組織漸見成熟，球員亦信心大增。

根夏今季加盟曼聯，其實表現不俗，但到上仗才告「開齋」。（Getty Images）

今季新的攻擊三人組，除了近兩場入3球的麥比奧莫持續有好表現外，巴西鋒將馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）上仗對白禮頓時終於「開齋」，他在前場的控球與串連本身做得不錯，如今有入球貢獻，相信可助他有更佳發揮。

相反，森林季初炒掉主帥紐奴，換上前熱刺領隊普斯迪高古，但戰績跌落谷底，因此這名澳洲教頭掌帥短短一個月又被炒；如今則換來前般尼主帥戴治。戴治甫上任，森林便於歐霸盃贏波，中止四連敗，但上周英超作客負於般尼茅夫，聯賽未止血，錄得四連敗，頽勢未止。

計往績，雙方近6場對壘，各勝3場，實力接近，但論近況，曼聯卻遠勝於森林，因此今仗還是可以看好「紅魔鬼」摘下四連勝。

森林近6場只取得1勝5負，表現差勁，今仗也難以樂觀。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。