全運會2025｜全運前先戰世界盃　蔡俊彥學懂面對爭勝壓力

香港在今屆全運會承辦8個正式競賽項目，當中以劍擊最具爭奪獎牌的實力，擁有奧運金牌張家朗、世界冠軍兼世界排名第一的蔡俊彥和連贏兩屆世大的佘繕妡在陣，陣容之強大肯定以金牌為目標。



不過花劍隊出戰全運會前，下周一（3日）先出發西班牙角逐新一個季度的世界盃分站，首度以「世一」身份展開賽季，蔡俊彥坦言面對勝負依然有壓力，但漸漸學懂與自己對話，「有時要自欺欺人……自欺欺己，哈哈」。



張家朗（右起）、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘合作爭奪全運獎牌。（夏家朗攝）

2025/26世界盃賽季下周展開，花劍隊和佩劍隊分別前往西班牙及阿爾及利亞參賽，完成世界盃後才返港競逐全運會，其中手傷未癒的張家朗不會角逐西班牙占。蔡俊彥以「世一」身份展開賽季，他表示當然想繼續贏下去，但總有面對落敗的時候，去季尾連贏三站大爆發，令他漸漸掌握如何面對爭勝的壓力。「壓力不外乎想贏怕輸，有時真的要呃下自己，提一提自己其實不是那麼渴望勝利，自欺欺人……自欺欺己，哈哈。」他續說：「其實就是臨場的放鬆方法，有時跟自己講句嘢，有時會唱一兩句歌，迅即調整心情，專注比賽。」

蔡俊彥（左）學懂面對壓力。（夏家朗攝）

至於張家朗則仍然受手部舊患困擾，始終長時間經歷高強度且大幅度動作的訓練，要根治並不容易。他將缺陣世界盃西班牙站，全運會是他今季第一個比賽，他表示：「目前仍在復健階段，但之前的日本集訓我已經重投訓練，但仍在重拾狀態，急不來，但希望爭取佳績。」

男子重劍隊。（夏家朗攝）

女子花劍隊。（夏家朗攝）

女子重劍隊。（夏家朗攝）

女子佩劍隊。（夏家朗攝）

男子佩劍隊。（夏家朗攝）