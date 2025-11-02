英超｜阿仙奴2：0般尼

撰文：洪怡霖
出版：更新：

英格蘭超級聯賽阿仙奴周六（11月1日）續居榜首，憑前鋒約基利斯與中場迪勤懷斯各入1球，最後作客2:0輕取般尼，全取3分。

英超（Premier League ）
阿仙奴
般尼