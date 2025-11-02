英超｜曼聯逼和森林　2:2平手

撰文：洪怡霖
英格蘭超級聯賽周六（11月1日）曼聯作客諾定咸森林，爭取四連勝失敗。曼聯在下半場後段入波，逼和諾定咸森林，2:2，各得1分。

曼聯戰平之後，三連勝的紀錄被終結，目前以17分暫時排名英超第5位。

