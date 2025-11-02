英超｜利物浦2：0戰勝維拉

撰文：洪怡霖
出版：更新：

英格蘭超級聯賽周六（11月1日）利物浦坐鎮主場迎戰阿士東維拉，以2：0戰勝維拉。

英超（Premier League ）
利物浦（Liverpool）
阿士東維拉