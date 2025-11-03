歐聯全攻略｜兵工廠拉「大」隊　阿仙奴作客訪布拉格斯拉維亞

近況奇勇的阿仙奴，於歐聯第4仗作客布拉格斯拉維亞，料可再奏凱歌；同日還有上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）主場惡鬥德甲勁旅拜仁慕尼黑，兩軍於歐聯皆三戰全勝，今仗同樣「細」均力敵。



阿仙奴在8月31日不敵利物浦後，兩個多月以來都未嘗敗績，近9場錄得全勝，而且攻入18球而只失1球，於英超已進佔榜首，拋離次席的曼城6分；「兵工廠」於歐聯亦3戰全勝，包括上輪主場以4：0大破馬德里體育會，只因得失球不及PSG、拜仁及皇家馬德里而排第4位。

阿仙奴中鋒約基利斯今季上陣14次攻入6球，表現中規中矩。（Getty Images）

儘管新加盟的中鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）表現未算十分標青，今季上陣14場入了6球，但阿仙奴勝在攻擊火力分散，今季已有11名球員貢獻入球，對手難以防範。

布拉格斯拉維亞近況一般，雖說已5場不敗，但其實只取得1勝4和。（Getty Images）

阿仙奴過去4次面對斯拉維亞，取得2勝2和，稍佔上風；加上主隊實力一般下，歐聯戰績差勁，只取得2和1負，包括作客以0：3慘負國際米蘭。因此，今仗一於捧阿仙奴「大」勝而歸。

PSG暫時憑較佳的得球，壓過同屬3戰全勝的拜仁，暫列歐聯首階段榜首。（Getty Images）

⁠

同日的歐聯榜首大戰，PSG與拜仁在歐聯都獲三連勝，不過兩軍過往交手卻鮮有大手交易，近5次對賽總入球皆少於3球，今仗可取2.5球「入球細」。

拜仁今季呈無敵狀態，開季至今，在各項賽事已錄得15連勝。（Getty Images）

