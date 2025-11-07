澳職方程式｜新西蘭打吡　 睇好奧克蘭FC　技壓威靈頓鳳凰

澳職今周上演新西蘭打吡，威靈頓鳳凰將於主場迎擊奧克蘭FC，兩軍今季聯賽未嘗敗績，但客隊對賽往績稍勝，今場可看高一線

（球賽編號：FB9245，11月8日 14:00開賽，無綫myTV Super直播）



鳳凰今季澳職3戰取得1勝2和，暫以5分排第4位。這支新西蘭首都球隊今季簽了兩名新前鋒，分別是尼日利亞的⁠伊分耶伊斯（Ifeanyi Eze）及澳洲的卡路阿利文圖（Carlo Armiento），兩人均火速融入球隊，各自入了兩球，是球隊取得佳績的關鍵

伊分耶伊斯（左）今季加盟威靈頓鳳凰，即交足功課，上陣3場入了2球。（Getty Images）

上屆常規賽冠軍奧克蘭FC表現更佳，開季3戰取得2勝1和，並以7分高踞榜首。奧克蘭FC延續上季防守出色的優點，今季3仗有兩場保持清白之身，總共也只失一球；唯一隱憂是，日本守將酒井宏樹上場對阿德萊德聯時傷出，今仗上陣成疑。

雙方3次在聯賽碰頭，奧克蘭FC悉數取勝，包括上次對壘以6：1大勝，該仗洛根羅渣臣（Logan Rogerson）大演帽子戲法，今仗也是球隊的取分之匙。

奧克蘭FC前鋒洛根羅渣臣上次對鳳凰時連中三元，但今季尚未「開齋」。（Getty Images）

同日女子澳職由阿德萊德聯女足主場面對FC悉尼女足（球賽編號：FB9240，11月8日 13:00開賽，HOY 76台直播）。阿聯上周首戰作客以0：3慘負中岸水手，但她們往績上優於FC悉尼，近兩次交手都獲勝，今仗一於捧阿聯女足反底「主勝」。

阿德萊德聯女足於上周展開的新一屆女子澳職出師不利，以0：3不敵中岸水手。（Getty Images）

⁠至於澳冠賽事，轉眼來到分組賽第5輪。A組的悉尼奧林匹克1勝3負只得3分包尾，今仗主場迎擊2勝2和得6分的摩頓城精英隊，非勝不可；首循環悉尼奧林匹克作客贏2：1，今仗可追他們再勝一場，「主勝」可捧。

悉尼奧林匹克於澳冠A組4戰只得3分，要出線8強，今仗對摩頓城精英隊非勝不可。（悉尼奧林匹克FB）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。