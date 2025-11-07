英超特攻｜夏蘭特有態　沙拿有數據　曼城利物浦藍紅大戰齊入球

今周英超上演紅藍大戰，「藍月亮」曼城主場迎擊「紅軍」利物浦，兩軍位列第2及3位，為了繼續進逼榜首的阿仙奴，今仗誓全力爭勝。

（球賽編號：FB9282，11月10日 00:30開賽，Now 621台直播）



曼城上周力克近況不俗的般尼茅夫後，以6勝1和3負得19分排英超次席，落後阿仙奴6分；「藍月亮」今季有多員新兵加盟，但倚靠的還是中鋒艾寧夏蘭特，這名挪威射手聯賽上陣10場，8場有波入，且攻入了13球，狀態大勇；他過往8次對利物浦亦有3球進帳，但球隊成績卻僅是1勝2和5負。

曼城中鋒夏蘭特今季聯賽攻入13球，狀態火熱。（Getty Images）

重拾勝軌的利物浦，現時以6勝4負得18分排第3。「紅軍」前陣子7場輸了6仗，與主將沙拿狀態回落有關，這名埃及老將今季10次聯賽上陣，只交出4入球2助攻的戰績。不過，沙拿歷來23次對曼城，貢獻了13入球、8助攻，助球隊取得9勝6和8負。

兩軍近6次聯賽對碰，利物浦取得3勝2和1負，稍佔上風，但「紅軍」近5場作客輸了4場，因此今仗勝負難料，不如捧夏蘭特與沙拿雙雙有入球，可能更加值博。

利物浦主將沙拿今季狀態回落，聯賽只得4球進帳。（Getty Images）

同日另一場賽事由阿士東維拉主場對般尼茅夫（球賽編號：FB9344，11月9日 22:00開賽，Now 622台直播），後者今季表現不俗，以18分排聯賽第5位，其中安東尼施美安10仗攻入6球，今仗有望助球隊取分而回，讓客[+1]可捧。

般尼茅夫中場施美安今季大爆發，10場聯賽攻入6球。（Getty Images）

至於排「尾二」的諾定咸森林，則於主場迎戰列斯聯（球賽編號：FB9346，11月9日 22:00開賽，Now 624台直播），主隊易帥後表現回升，上仗以2：2賽和曼聯，而列斯聯今季5場作客輸了4場，此消彼長下，可捧森林中止聯賽9場不勝的頽勢。

諾定咸森林10場聯賽只嘗一勝，今仗誓於主場擊敗列斯聯。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。