全運會2025｜三鐵彭詩雅遇意外後主場出擊　冀以佳績回報友善港人

25歲的三項鐵人港將彭詩雅（Bailee Brown）將披起戰衣在中環海濱出戰全運會，過程不容易，她在今年初遇上恐怖意外，右手食指骨折，休養後才獲得全運資格。

經歷右指重創，彭詩雅體悟香港人的友善，即將在主場出戰，最近苦練廣東話的Bailee，希望以佳績回報港人，「香港是我好屋企，好想令大家feel proud」。



彭詩雅年初右手食指受傷，雖然康復時間也預期長，如今已經痊癒。（趙子晉攝）

問：第幾次參加全運會？

答：第一次。

問：當知道要參加全運會時，心情如何？

答：好幸運，我在遴選賽是港隊第一名女將衝線，當刻心想未來幾個月都可以放下壓力，在這條賽道（中環海濱）出賽，對我意義重大。

問：如何備戰今次全運會？準備過程有什麼感受？

答：我隨香港隊到昆南高原訓練五星期，好辛苦呀！練習好難！當你在高原訓練時，呼吸十分困難，有時練到覺得「我死咗」、「爆偈」，教練叫我們不要再練，回房間休息，高海拔是今次訓練營最辛苦的地方，是我參與過最辛苦的一次。當我們回到香港後，所有隊員的狀態極佳，準備好出戰全運會。

彭詩雅再度在中環海濱賽道為港隊披甲。（資料圖片／鄭子峰攝）

問：你再次在中環海濱賽道出戰，今次又有何分別？

答：全運會是大賽，尤其有主場之利，期待賽道兩旁都是支持我們的觀眾，但依然有點緊張。這條賽道我們頗為熟悉，今次賽道設計有點不一樣，在單車路段很多調頭，難度增加不少。

問：今年初遇意外手指受傷，如今傷勢如何？

答：在意外發生後，起初我以為做個手術、休息兩星期做無問題，但實際情況嚴重得多，休息時間比預期長，右手食指亦曾施多一次手術，如今雖不能屈曲，但已經痊癒，唯獨是用筷子時有點困難。

彭詩雅右手食指仍然帶着保護裝置。（Instagram截圖）

問：手指有傷下爭取全運資格有什麼困難？

答：起初返回操練，要提升體能並不簡單，傷癒後第一個資格賽，我在游泳時時非常掙扎，幸好有隊友們的打氣。

問：隊友在你受傷時如何支持你？

答：我感到他們滿滿的愛，大家都傳訊息問候我的狀況，我記得當我還在醫院時，他們來探望我，但當時我「好衰」，我不知為知「黑面」，他們真的非常關心我。當我回歸後隨隊到布吉參加訓練營，隊友們不斷幫助我，沒有他們都走不到今天。三鐵隊就像個大家庭，我們朝夕相對，雖然有時是對手，我們還是互相扶持。

三鐵港隊關係密切，場內是對手，場外是大家庭。（Instagram）

問：經歷傷患後出戰全運會，主場是否有種更特別的意義？

答：當我在醫院等候時，很多素未謀面的香港人向我伸出援手，香港人超級好。如今再披港隊戰衣，感覺更特別，更想為香港人而戰，始終香港是我「屋企」，我好想令他們（港人）feel proud（感到自豪）。

不少家人、朋友都會來看比賽，我不想讓他們失望，我會傾盡全力爭取最佳成績，我們的混合接力隊十分有實力，就像Robin（Robin Elg）與奧斯卡，他們在訓練時「超勁」、「超級快」，韋祺、子圖（黃子圖）都跑得好快，Hilda（蔡欣妍）游水好強，所以我對大家都有信心，可以衝擊頒獎台。

港隊三鐵6名成員與總教練一同見傳媒。（趙子晉攝）

問：近期你經常上載講廣東話的影片，是什麼契機令你想學習廣東話？

答：我本身只懂基本的生活的用語，像是「巴士站有落唔該」，當我發生意外後，我感受到香港人的愛，我想與這城市有更多連結，畢竟我在香港土生土長。

廣東話既有趣又困難，我會不斷嘗試，又問身邊隊友：「呢個點讀？」起初他們覺得很有趣，如今可能覺得我好麻煩（哈哈哈），希望下年我可以用廣東話接受訪問。