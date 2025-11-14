香港主場黃金周｜張家朗蔡俊彥李思穎亮相 香港對新加坡坐爆啟德
全運會2025在粵港澳三地合辦，賽程進入白熱化，何詩蓓、張家朗、蔡俊彥、李思穎等星級香港運動員將陸續登場，本文重點介紹各大熱門項目的港隊焦點體育明星，以及相關賽事日程，方便大家「追星」。
全運會2025︱張家朗蔡俊彥爭金
11月16日啟德上演男子花劍個人賽
香港劍擊隊擁有兩屆奧運男子花劍金牌得主張家朗和近態大勇的「世一」蔡俊彥，今屆主場出戰，力爭港隊在全運首面劍擊金牌。兩名世界頂級港將聯手出戰男子花劍團體賽的同時，如果有機會看到全運會決賽由張家朗火併蔡俊彥，相信亦是香港人相當期待的一幕。男子花劍以外，港隊在其他劍種亦有不少實力份子和值得期待的新星，女子重劍佘繕妡、男子重劍何瑋桁亦必須留意。
全運會2025劍擊比賽何時舉行？
全運會2025劍擊比賽由2025年11月15日至20日舉行。
重點賽程
11月15日／女子重擊個人賽、男子佩劍個人賽
11月16日／男子花劍個人賽、女子佩劍個人賽
11月17日／男子重劍個人賽、女子花劍個人賽
11月18日／女子重劍團體賽、男子佩劍團體賽
11月19日／男子花劍團體賽、女子佩劍團體賽
11月20日／男子重劍團體賽、女子花劍團體賽
全運會2025劍擊比賽什麼地方舉行？
全運會2025劍擊比賽在香港啟德體育園啟德體藝館舉行。
全運會2025劍擊比賽有哪些項目？
今屆全運會劍擊項目共誕生12面金牌，包括男、女子各有重劍、花劍、佩劍個人賽及團體賽。
全運會2025香港劍擊隊有哪些運動員參賽？
香港劍擊隊全運名單如下：
男子花劍： 張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘（吳只打團體）
男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天（羅只打團體）
男子重劍：何瑋桁、吳浩天、方凱申、劉昊峯（劉只打團體）
女子花劍：符妤名、鄭曉為、關渝澄、吳佳蔚（吳只打團體）
女子佩劍：薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程（劉只打團體）
女子重劍：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦（吳只打團體）
全運會2025︱李思穎場地再衝刺
16及17日分戰麥迪遜及全能賽
24歲的李思穎衛冕女子個人公路賽之後，返回香港將在將軍澳香港單車館轉戰場地賽事，將參與女子全能賽及麥迪遜賽。她與隊友早前在澳洲密集式訓練，她有信心在鑊場延續勇態：「這段時間練得很多，自己能力上都有不少提升，要相信自己，有信心今星期的狀態（比公路賽）更好。」
根據全運會網站，李思穎將夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽，兩人過往多次合作，她們在賽前將與教練商量部署，汲取早前全國賽的經驗，今次在主場出擊可以更加主動，四川與河南是勁敵。
全運會2025場地單車賽何時舉行？
全運會2025場地單車賽將於11月13至11月17日舉行。
全運會2025場地單車賽有哪些香港運動員出戰？
男子短距離項目：莫沚駿、吳保利、杜棹熙、翁浚皓
女子短距離項目：程嬿珊、吳思穎、童森、楊礎搖
男子中長距離項目：朱浚瑋、劉允祐、繆正賢、伍柏亨、曹棨光
女子中長距離項目：關旨君、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉
全運會2025場地單車賽還有門票發售嗎？
一連5日的全運會2025場地單車賽還有門票發售，包括16及17日的麥迪遜賽及全能賽。門票為半日票，每日有兩節。有興趣人士可登入官網購票。
全運會2025︱三項鐵人衝擊獎牌
中環海濱上演激戰
全運三項鐵人在中環海濱舉行，單是城市景色已經盡顯香港特色。港隊過往只有李致和在2009年山東全運奪得銅牌，直到今屆再以強陣出戰，男子和女子個人賽、以及團體接力賽均有實力衝擊獎牌。
全運會2025三項鐵人賽事何時舉行？
全運會2025三項鐵人賽事將於11月15及16日在中環海濱舉行。
全運會2025三項鐵人有哪些項目？
全運會2025三項鐵人分為男子個人賽、女子個人賽及男、女子混合接力。
全運會2025三項鐵人賽事有哪些香港運動員參賽？
全運會2025三項鐵人香港隊名單如下：
男子個人：Oscar Louis Coggins、Robin Bent Edvin Thomas Elg、黃子圖
女子個人：蔡欣妍、韋祺、彭詩雅
混合接力：Oscar Louis Coggins、Robin Bent Edvin Thomas Elg、韋祺、彭詩雅
全運以外｜香港對新加坡
11.18亞盃外生死戰5萬人坐爆啟德
11月18日的啟德一定是開幕以外最熱鬧，體藝館有全運男子重劍和女子花劍個人賽，主場館則有香港足球隊在亞洲盃外圍賽生死戰火併新加坡，即使和波仍能保持出線希望，但前路非常渺茫，所以這一戰可說是許勝不許和。5萬張門票早前已經售罄，當日整個啟德賽區必定出現一片紅海，既撐港足，亦撐香港劍擊隊。
【香港以外其他賽區焦點】
全運會2025︱何詩蓓首戰全運
11月12日深圳登場 兼戰4項目
今屆游泳賽事對港人來說最大焦點自然是何詩蓓（Siobhan Haughey）首次參賽，Siobhan代表香港歷年贏盡奧運、世錦賽等各項大賽獎牌，首戰全運會的她將出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目。主項200自決賽將於11月13日晚上舉行，另一強項100自在11月15日上演。如果兩個短途項目順利的話，11月17日50米蛙泳決賽緊接便是50米自由泳決賽，屆時可望上演「一上水又要再出場」的畫面。
全運會游泳比賽何時舉行？
全運會2025游泳比賽將於11月10日至11月17日舉行。
重點賽程
11月13日（1913）／女子200米自由泳決賽
11月15日（1900）／女子100米自由泳決賽
11月17日（1905）／女子50米蛙泳、女子50米自由泳決賽
全運會2025游泳比賽什麼地方舉行？
全運會2025游泳比賽在深圳大運中心游泳館舉行。
全運會2025游泳比賽有哪些項目？
今屆全運會游泳項目共誕生41面金牌，包括男、女子各20項以及1項混合接力賽。
全運會2025游泳比賽如何購票？
全運會2025游泳比賽門票可通過全運會官網購買。
全運會2025游泳賽事有哪些焦點選手？
包括香港隊的何詩蓓、江蘇隊的張雨霏、浙江隊的潘展樂和汪順、上海隊的覃海洋、山東隊的楊浚瑄。
全運會2025︱黃澤林挑戰「四大天王」
男單11月13日橫琴展開
今屆全運會網球賽事香港網球新星黃澤林首次參賽，Coleman今年屢次取得重大突破，最難忘一役莫過於美國網球公開賽戰至男單正賽第3圈（32強），寫下香港網球歷史新一頁，絕對有力為香港力爭獎牌。
中國近年出產不少網球好手，惟表現起伏較大：張之臻去年世界排名曾高佔31位，並在巴黎奧運夥拍王欣瑜獲得混雙銀牌，可惜之後受傷患困擾影響表現，排名已急跌至384位；目前世界排名最高的中國球手是第114位的布雲朝克特，這名生於蒙古家庭的年輕人，今年排名甚至曾升至64位；26歲的吳易昺世界排名亦上過64位，2023杭州亞運16強與黃澤林正面交鋒時敗陣，目前排名178位；20歲的商竣程即使現時世界排名跌至222位，2024年10月最高曾升至第47位，而且在ATP賽事兩次對Coleman均獲勝。
全運會2025網球比賽何時舉行？
全運會2025網球比賽由2025年11月9日至20日舉行。
重點賽程
11月19日（1000）／男子單打準決賽、女子單打準決賽、男子雙打決賽、女子雙打決賽
11月20日（1000）／男子單打決賽、女子單打決賽
全運會2025網球比賽什麼地方舉行？
全運會2025網球比賽在珠海市橫琴國際網球中心舉行。
全運會2025網球比賽有哪些項目？
今屆全運會網球項目共誕生6面金牌，包括青年組男、女子團體賽，男、女子單打及男、女子雙打。
全運會2025網球比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？
全運會2025網球比賽門票可通過全運會官網購買，12個比賽日之中，暫時只得11月15至16日兩天門票全數售罄，其餘比賽日仍有門票可買，11月20日的男、女子單打決賽日，200元及800元均沽清，但尚餘500元的門票正在發售。
全運會2025網球賽事有哪些焦點選手？
香港隊
黃澤林（男單、男雙）
上海隊
張之臻（男單、男雙）
北京隊
商竣程
淅江隊
吳易昺、布雲朝克特
湖北隊
鄭欽文（女單、女雙）
天津隊
王薔（女單）
廣東隊
王欣瑜、袁悦
全運會2025︱鄧俊文謝影雪最後一次戰全運
混雙11月15日深圳開賽
港人最關心的混雙「鄧謝配」，謝影雪去年底接受手術一度休養，鄧俊文一度與吳芷柔拍檔出賽。之後阿雪強勢復出重組「鄧謝配」，今年4月更贏得亞錦賽混雙冠軍。由於二人很大機會在明年亞運及世錦賽後拆夥，因此今屆料為這對黃金拍檔的最後一次合作出戰全運會。除了鄧謝配，伍家朗、李卓耀兩位男子單打球手同樣會為香港力爭獎牌。
中國球員方面，星將陳雨菲巴黎奧運後一度休戰，今年3月復出至今狀態不錯，已退出國際賽場的何冰嬌，會由資格賽打起，有機會在女單第2輪賽事硬撼陳雨菲。男單方面，代表江蘇的石宇奇作為頭號種子身處上半區，同區還有翁泓陽和李詩灃，下半區有剛在中國公開賽男單亞軍王正行、陸光祖和雷蘭曦。
全運會2025羽毛球比賽何時舉行？
全運會2025羽毛球比賽由2025年11月7日至20日舉行。
重點賽程
11月14日／（1400）女子體體決賽
11月14日／（1900）男子團體決賽
11月20日／（1400）男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打、混合雙打決賽
全運會2025︱羽毛球比賽什麼地方舉行？
全運會2025羽毛球在深圳市體育中心體育館舉行。
全運會2025︱羽毛球比賽有哪些項目？
今屆全運會羽毛球項目共誕生面9金牌，包括男單、女單、男雙、女雙及混雙，以及男、女子團體以及18歲以下男、女子團體賽事。