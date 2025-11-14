香港主場黃金周｜張家朗蔡俊彥李思穎亮相　香港對新加坡坐爆啟德

全運會2025在粵港澳三地合辦，賽程進入白熱化，何詩蓓、張家朗、蔡俊彥、李思穎等星級香港運動員將陸續登場，本文重點介紹各大熱門項目的港隊焦點體育明星，以及相關賽事日程，方便大家「追星」。



全運會2025︱張家朗蔡俊彥爭金

11月16日啟德上演男子花劍個人賽

由張家朗﹑蔡俊彥領軍的男子花劍隊，將在啟德主場爭史上首面全運金牌。

香港劍擊隊擁有兩屆奧運男子花劍金牌得主張家朗和近態大勇的「世一」蔡俊彥，今屆主場出戰，力爭港隊在全運首面劍擊金牌。兩名世界頂級港將聯手出戰男子花劍團體賽的同時，如果有機會看到全運會決賽由張家朗火併蔡俊彥，相信亦是香港人相當期待的一幕。男子花劍以外，港隊在其他劍種亦有不少實力份子和值得期待的新星，女子重劍佘繕妡、男子重劍何瑋桁亦必須留意。

全運會2025劍擊比賽何時舉行？ 全運會2025劍擊比賽由2025年11月15日至20日舉行。

重點賽程

11月15日／女子重擊個人賽、男子佩劍個人賽

11月16日／男子花劍個人賽、女子佩劍個人賽

11月17日／男子重劍個人賽、女子花劍個人賽

11月18日／女子重劍團體賽、男子佩劍團體賽

11月19日／男子花劍團體賽、女子佩劍團體賽

11月20日／男子重劍團體賽、女子花劍團體賽 全運會2025劍擊比賽什麼地方舉行？ 全運會2025劍擊比賽在香港啟德體育園啟德體藝館舉行。 全運會2025劍擊比賽有哪些項目？ 今屆全運會劍擊項目共誕生12面金牌，包括男、女子各有重劍、花劍、佩劍個人賽及團體賽。 全運會2025香港劍擊隊有哪些運動員參賽？ 香港劍擊隊全運名單如下：

男子花劍： 張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘（吳只打團體）

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天（羅只打團體）

男子重劍：何瑋桁、吳浩天、方凱申、劉昊峯（劉只打團體）

女子花劍：符妤名、鄭曉為、關渝澄、吳佳蔚（吳只打團體）

女子佩劍：薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程（劉只打團體）

女子重劍：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦（吳只打團體）

全運會2025︱李思穎場地再衝刺

16及17日分戰麥迪遜及全能賽

李思穎衛冕女子個人公路賽，返回香港再衝場地賽。（趙子晉攝）

24歲的李思穎衛冕女子個人公路賽之後，返回香港將在將軍澳香港單車館轉戰場地賽事，將參與女子全能賽及麥迪遜賽。她與隊友早前在澳洲密集式訓練，她有信心在鑊場延續勇態：「這段時間練得很多，自己能力上都有不少提升，要相信自己，有信心今星期的狀態（比公路賽）更好。」

根據全運會網站，李思穎將夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜賽，兩人過往多次合作，她們在賽前將與教練商量部署，汲取早前全國賽的經驗，今次在主場出擊可以更加主動，四川與河南是勁敵。

全運會2025場地單車賽何時舉行？ 全運會2025場地單車賽將於11月13至11月17日舉行。 全運會2025場地單車賽有哪些香港運動員出戰？ 男子短距離項目：莫沚駿、吳保利、杜棹熙、翁浚皓

女子短距離項目：程嬿珊、吳思穎、童森、楊礎搖

男子中長距離項目：朱浚瑋、劉允祐、繆正賢、伍柏亨、曹棨光

女子中長距離項目：關旨君、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉 全運會2025場地單車賽還有門票發售嗎？ 一連5日的全運會2025場地單車賽還有門票發售，包括16及17日的麥迪遜賽及全能賽。門票為半日票，每日有兩節。有興趣人士可登入官網購票。

全運會2025︱三項鐵人衝擊獎牌

中環海濱上演激戰

全運三項鐵人在中環海濱舉行，單是城市景色已經盡顯香港特色。港隊過往只有李致和在2009年山東全運奪得銅牌，直到今屆再以強陣出戰，男子和女子個人賽、以及團體接力賽均有實力衝擊獎牌。

全運會2025三項鐵人賽事何時舉行？ 全運會2025三項鐵人賽事將於11月15及16日在中環海濱舉行。 全運會2025三項鐵人有哪些項目？ 全運會2025三項鐵人分為男子個人賽、女子個人賽及男、女子混合接力。 全運會2025三項鐵人賽事有哪些香港運動員參賽？ 全運會2025三項鐵人香港隊名單如下：

男子個人：Oscar Louis Coggins、Robin Bent Edvin Thomas Elg、黃子圖

女子個人：蔡欣妍、韋祺、彭詩雅

混合接力：Oscar Louis Coggins、Robin Bent Edvin Thomas Elg、韋祺、彭詩雅

中環海濱三鐵場地。（趙子晉攝）

全運以外｜香港對新加坡

11.18亞盃外生死戰5萬人坐爆啟德

香港對新加坡的亞盃外生死戰，將再次有5萬人坐爆啟德。（資料圖片；夏家朗攝）

11月18日的啟德一定是開幕以外最熱鬧，體藝館有全運男子重劍和女子花劍個人賽，主場館則有香港足球隊在亞洲盃外圍賽生死戰火併新加坡，即使和波仍能保持出線希望，但前路非常渺茫，所以這一戰可說是許勝不許和。5萬張門票早前已經售罄，當日整個啟德賽區必定出現一片紅海，既撐港足，亦撐香港劍擊隊。

------------------------------------

【香港以外其他賽區焦點】

全運會2025︱何詩蓓首戰全運

11月12日深圳登場 兼戰4項目

全運會2025．游泳︱何詩蓓。（Getty Images）

今屆游泳賽事對港人來說最大焦點自然是何詩蓓（Siobhan Haughey）首次參賽，Siobhan代表香港歷年贏盡奧運、世錦賽等各項大賽獎牌，首戰全運會的她將出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳4個個人項目。主項200自決賽將於11月13日晚上舉行，另一強項100自在11月15日上演。如果兩個短途項目順利的話，11月17日50米蛙泳決賽緊接便是50米自由泳決賽，屆時可望上演「一上水又要再出場」的畫面。

全運會游泳比賽何時舉行？ 全運會2025游泳比賽將於11月10日至11月17日舉行。

重點賽程

11月13日（1913）／女子200米自由泳決賽

11月15日（1900）／女子100米自由泳決賽

11月17日（1905）／女子50米蛙泳、女子50米自由泳決賽 全運會2025游泳比賽什麼地方舉行？ 全運會2025游泳比賽在深圳大運中心游泳館舉行。 全運會2025游泳比賽有哪些項目？ 今屆全運會游泳項目共誕生41面金牌，包括男、女子各20項以及1項混合接力賽。 全運會2025游泳比賽如何購票？ 全運會2025游泳比賽門票可通過全運會官網購買。 全運會2025游泳賽事有哪些焦點選手？ 包括香港隊的何詩蓓、江蘇隊的張雨霏、浙江隊的潘展樂和汪順、上海隊的覃海洋、山東隊的楊浚瑄。

全運會2025︱黃澤林挑戰「四大天王」

男單11月13日橫琴展開

全運會2025．網球︱黃澤林首戰全運，挑戰中國「四大天王」。（Getty Images）

今屆全運會網球賽事香港網球新星黃澤林首次參賽，Coleman今年屢次取得重大突破，最難忘一役莫過於美國網球公開賽戰至男單正賽第3圈（32強），寫下香港網球歷史新一頁，絕對有力為香港力爭獎牌。

中國近年出產不少網球好手，惟表現起伏較大：張之臻去年世界排名曾高佔31位，並在巴黎奧運夥拍王欣瑜獲得混雙銀牌，可惜之後受傷患困擾影響表現，排名已急跌至384位；目前世界排名最高的中國球手是第114位的布雲朝克特，這名生於蒙古家庭的年輕人，今年排名甚至曾升至64位；26歲的吳易昺世界排名亦上過64位，2023杭州亞運16強與黃澤林正面交鋒時敗陣，目前排名178位；20歲的商竣程即使現時世界排名跌至222位，2024年10月最高曾升至第47位，而且在ATP賽事兩次對Coleman均獲勝。

全運會2025網球比賽何時舉行？ 全運會2025網球比賽由2025年11月9日至20日舉行。

重點賽程

11月19日（1000）／男子單打準決賽、女子單打準決賽、男子雙打決賽、女子雙打決賽

11月20日（1000）／男子單打決賽、女子單打決賽 全運會2025網球比賽什麼地方舉行？ 全運會2025網球比賽在珠海市橫琴國際網球中心舉行。 全運會2025網球比賽有哪些項目？ 今屆全運會網球項目共誕生6面金牌，包括青年組男、女子團體賽，男、女子單打及男、女子雙打。 全運會2025網球比賽如何購票？現在尚有門票可買嗎？ 全運會2025網球比賽門票可通過全運會官網購買，12個比賽日之中，暫時只得11月15至16日兩天門票全數售罄，其餘比賽日仍有門票可買，11月20日的男、女子單打決賽日，200元及800元均沽清，但尚餘500元的門票正在發售。 全運會2025網球賽事有哪些焦點選手？ 香港隊

黃澤林（男單、男雙）

上海隊

張之臻（男單、男雙）

北京隊

商竣程

淅江隊

吳易昺、布雲朝克特

湖北隊

鄭欽文（女單、女雙）

天津隊

王薔（女單）

廣東隊

王欣瑜、袁悦

全運會2025︱鄧俊文謝影雪最後一次戰全運

混雙11月15日深圳開賽

全運會2025．羽毛球︱鄧俊文、謝影雪（資料圖片／夏家朗攝）

港人最關心的混雙「鄧謝配」，謝影雪去年底接受手術一度休養，鄧俊文一度與吳芷柔拍檔出賽。之後阿雪強勢復出重組「鄧謝配」，今年4月更贏得亞錦賽混雙冠軍。由於二人很大機會在明年亞運及世錦賽後拆夥，因此今屆料為這對黃金拍檔的最後一次合作出戰全運會。除了鄧謝配，伍家朗、李卓耀兩位男子單打球手同樣會為香港力爭獎牌。

中國球員方面，星將陳雨菲巴黎奧運後一度休戰，今年3月復出至今狀態不錯，已退出國際賽場的何冰嬌，會由資格賽打起，有機會在女單第2輪賽事硬撼陳雨菲。男單方面，代表江蘇的石宇奇作為頭號種子身處上半區，同區還有翁泓陽和李詩灃，下半區有剛在中國公開賽男單亞軍王正行、陸光祖和雷蘭曦。