全運會．七欖｜港男隊啟德登場兩連勝展霸氣　季前苦練體能見成效

七人欖球是今屆粵港澳全運會的港隊金牌希望之一，香港男子隊今日（12日）在啟德主場館展示霸氣，先以24：12力克山東，然後再以50：0大破天津，兩連勝穩奪出線資格。香港女子隊命途各異，兩戰全敗，出線機會渺茫。



一連三日在啟德主場館上演的全運七人欖球，首日賽事於周三上演，下午時份不乏中、小學生入場觀戰，畢竟是平日，主場館看台略為冷清，但每次香港隊登場都會炒熱啟德的氣氛。

七欖在啟德開鑼，不少學生入場支持。（廖雁雄攝）

全運會七欖賽制有別於國際賽，上、下半場各多打2分鐘，對一眾球員亦是挑戰，故港隊在季前已做好準備，積極催谷體能，今日兩戰顯示成效。

港隊首戰面對強敵山東，戰情未如想像般激烈，港隊在對抗佔優，上半場一度拉開19：0，建立優勢，結果以24：12先下一城。香港隊晚上8時再登場，與天津隊交手，港隊全場佔優，爆發力強的丹馬克上半場連中三元，以24：0遙遙領先，港隊下半場繼續強攻，加上天津隊體能下滑，港隊更易取得空位，菲立斯與芮飛末段先後建功，結果以50：0大勝天津，兩戰全勝，提早取得4強席位。香港隊明日下午4時鬥內蒙古，爭取首名晉級晚上的4強戰。

香港隊苦練體能，在對抗時佔優。（廖雁雄攝）

同日出戰兩場賽事，每場比國際賽各多打4分鐘，香港隊眾將未見疲態，隊中華將李卡度直言歸功於季前的苦練，「我們在暑假在體能下過苦功，今日兩場看得出我們與對手的體能分野，香港隊體能明顯佔優，證明了我們的努力沒有白費。」經過第一、二場之間的休息，李卡度認為港隊第二場表現更佳，「第一場之後回了場，我們第二場像是上了鏈一樣，十分願意進攻，很想爭取入球。」

李卡度指球隊體能狀態佳，季前準備沒有白費。。（廖雁雄攝）

港隊另一華將房傑鋒同樣認為季前的苦功沒有白費，「我們為了應付（半場）9分鐘，我們專誠季前操體能，訓練好辛苦，如今我們對體能十分有信心，同時打兩場18分鐘賽事都完全沒有問題。」

房傑鋒今日兩場有進賬，他坦言首場都有點緊張，然後愈打愈好，自己都沒有想太多入球多少，最重要是以團隊行先，向頒獎台最高一級進發，「全隊合作十分出色，隊友打得好，大家都知道今天不是最大的目標，我們在熱身開始已經很有能量，大家專心一致，目標就是贏金牌。」

房傑鋒。（廖雁雄攝）

男子隊兩連勝提早出線。（廖雁雄攝）

全運七欖｜港女隊兩戰全敗

港女隊方面，首場分組賽鬥山東，港隊半場與對手打成7：7，下半場連番失守，先以12：31告負。香港隊相隔3小時再登場鬥四川，半場落後0：19，換邊後力追，苗頌雅與陳穎先後建功，港隊仍以12：19憾負，兩戰皆北，能否出線視乎明日鬥上海的戰果，若然贏波仍然有機會。

完成兩場小組賽後，港隊教練魏翊軍（Andy Vilk）指賽果不似預期，並盛讚對手實力強頑。中國女欖實力近年提升不少，魏翊軍認為今兩仗正好反映，「中國隊是世界系列賽的參賽球隊之一，即使隊員們分散在不同省份，整體實力同樣十分高，可見全運是個高水平賽事。」

港女隊兩戰皆北，明日對上海不容再失。（廖雁雄攝）