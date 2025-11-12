國際賽出擊｜英格蘭迎塞爾維亞　吼三獅小勝延續7連勝

2026世界盃歐洲區外圍賽來到後段，K組的英格蘭已率先晉級，但今仗主場迎擊的對手塞爾維亞，則仍要為爭取次名並晉身附加賽而努力，只是英軍6仗全勝兼不失一球，客隊要全身而退並不容易。

（球賽編號：FB9515，11月14日 03:45開賽，UEFA.tv直播）



英格蘭在杜慈掌帥後，表現愈來愈好；由於高爾彭馬、比寧咸等先後稱傷，菲爾科頓又未臻佳態，杜慈反而以主將哈利卡尼，配合一班「二線兵」如摩根羅渣士、安東尼哥頓及馬度基等，踢出漂亮的攻擊足球。

英格蘭中鋒哈利卡尼在今屆世盃外K組賽事，已入了6球。（Getty Images）

最近兩仗外圍賽，英格蘭都以5：0的比數，作客大破塞爾維亞及拉脫維亞，6仗以來，悉數取勝，攻入18球而不失一球，氣勢一時無倆，更早已穩奪小組首名及世盃決賽周入場券。

塞爾維亞現時則以6戰得10分排第3，落後次席的阿爾巴尼亞1分，餘下兩仗，不容有失。事實上，塞軍擁有杜辛華荷域、米度域及菲臘高斯迪等，實力不俗，只是表現卻不佳，10月11日主場不敵競爭對手阿爾巴尼亞，連名宿主帥史杜高域也得引咎請辭。

塞軍新帥柏奴域接手，首要任務是重整軍心，但奈何近兩次交手，分別以0：5及0：1不敵英格蘭，加上今仗要作客出戰，實凶多吉少；今仗一於捧「三獅兵團」主場揚威，豪取七連勝。

塞爾維亞陣中有米度域等球星，但整體表現卻未符合期望。（Getty Images）

