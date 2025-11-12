香港對新加坡｜足總公布主場球衣發售詳情　五個銷售點每款設限購

香港足球代表隊將於下周二（18日）迎來關鍵一戰，於啟德主場迎戰新加坡，爭奪亞洲盃決賽周資格。足總今日宣布，港隊主場球衣將於星期六（15日）在五個銷售點發售，有興趣的球迷可以留意以下詳情。



足總表示，NIKE港隊波衫將於將於 11月15日（星期六）在啟德零售館二 NIKE Store及指定NIKE店舖發售。開售時間根據五個銷售點的營業時間為準，每位顧客每款限購一件。數量有限，售完即止。

香港足總宣布主場球衣發售詳情。（足總Facebook）

售價：主場球衣HKD599

NIKE STORE銷售點：

1.⁠ ⁠啟德零售館二地下013號舖

星期一至五：早上11時至晚上9時

星期六至日：早上11時至晚上9時30分

2.⁠ ⁠香港金鐘太古廣場二期1樓147號舖

星期一至五：早上11時至晚上8時

星期六至日：早上10時30分至晚上8時

3.⁠ ⁠旺角花園街19號地下至2樓

每日早上11時至晚上10時

4.⁠ ⁠沙田新城市廣場一期5樓508號舖

每日早上11時至晚上10時

5.⁠ ⁠屯門市廣場一期3樓

星期一至四：早上11時30分至晚上9時30分

星期五至日：早上11時30分至晚上10時

亞洲盃外圍賽：香港隊對孟加拉。（資料圖片/梁鵬威攝）