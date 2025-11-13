全運會欖球香港隊展霸氣 啟德主場館今晚4強、明晚決賽購票攻略
撰文：陶嘉心
七人欖球是今屆粵港澳全運會港隊金牌希望之一，香港男子隊周三（12日）在啟德主場館展示霸氣，先以24：12力克山東，然後再以50：0大破天津，兩連勝穩奪出線資格。港隊今日（13日）下午4時鬥內蒙古，爭取首名晉級晚上4強戰，今日賽事包括4強戰及明晚（14日）上演的決賽及銅牌戰，啟德主場館門票仍然有售，購票攻略一文看清。
全運會2025七人制橄欖球/7欖在哪舉行？
香港啟德體育園啟德主場館
全運會2025七人制橄欖球/7欖票價幾多？
．100元人民幣起
．半決賽及決賽分100元人民幣、200元人民幣及300元人民幣
全運會2025七人制橄欖球/7欖賽程為何？
第十五屆全國運動會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽將於11月12至14日在啟德主場館舉行，中國香港男、女子七人欖球隊將與全國各支優秀隊伍，競逐殊榮。
全運會2025七人制橄欖球/7欖購票官網是什麼？
全運會2025公眾購票及諮詢渠道為何？
．官方票務小程序：微信搜索“十五運會官方票務” 或“2025殘特奧會官方票務”
．官方票務呼叫中心：內地公眾直接撥打：125305/港澳台地區及海外撥打：+86 4001-125305
．[自助語音服務時間為7 x 24小時/人工座席服務時間為 7 x 14小時 (8:00 - 22:00)]
．官方票務諮詢郵箱：services@quanyun2025.com
除了線上官方票務平台外可以在哪裏購買門票？
公眾除可在官方線上票務平台購買跨賽區的門票外，香港賽區門票線下指定服務商為香港中國旅行社。公眾可到其在香港、九龍和新界的11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票，每次輪候購票，限購6張門票，購票採取實名制。