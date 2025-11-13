全運會欖球香港隊展霸氣　啟德主場館今晚4強、明晚決賽購票攻略

七人欖球是今屆粵港澳全運會港隊金牌希望之一，香港男子隊周三（12日）在啟德主場館展示霸氣，先以24：12力克山東，然後再以50：0大破天津，兩連勝穩奪出線資格。港隊今日（13日）下午4時鬥內蒙古，爭取首名晉級晚上4強戰，今日賽事包括4強戰及明晚（14日）上演的決賽及銅牌戰，啟德主場館門票仍然有售，購票攻略一文看清。



七欖11月12日在啟德開鑼，不少學生入場支持。（資料圖片/廖雁雄攝）

香港隊苦練體能，在對抗時佔優。（廖雁雄攝）

全運會2025七人制橄欖球/7欖在哪舉行？

香港啟德體育園啟德主場館

全運會2025七人制橄欖球/7欖票價幾多？

．100元人民幣起

．半決賽及決賽分100元人民幣、200元人民幣及300元人民幣

全運會2025七人制橄欖球/7欖賽程為何？

第十五屆全國運動會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽將於11月12至14日在啟德主場館舉行，中國香港男、女子七人欖球隊將與全國各支優秀隊伍，競逐殊榮。

11月13日賽程

11月14日賽程

全運會2025七人制橄欖球/7欖購票官網是什麼？

十五運會官方票務網站

+ 3

全運會2025公眾購票及諮詢渠道為何？

．官方票務小程序：微信搜索“十五運會官方票務” 或“2025殘特奧會官方票務”

．官方票務呼叫中心：內地公眾直接撥打：125305/港澳台地區及海外撥打：+86 4001-125305

．[自助語音服務時間為7 x 24小時/人工座席服務時間為 7 x 14小時 (8:00 - 22:00)]

．官方票務諮詢郵箱：services@quanyun2025.com

除了線上官方票務平台外可以在哪裏購買門票？

公眾除可在官方線上票務平台購買跨賽區的門票外，香港賽區門票線下指定服務商為香港中國旅行社。公眾可到其在香港、九龍和新界的11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票，每次輪候購票，限購6張門票，購票採取實名制。

香港中國旅行社轄下11間指定銷售點在哪？

李卡度指球隊體能狀態佳，季前準備沒有白費。。（廖雁雄攝）

房傑鋒。（廖雁雄攝）