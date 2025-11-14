女足最前線｜布里斯班獅吼女足當勇 「大」勝西悉女足

今周正值國際賽期，澳職休戰，但女子澳職卻繼續上演，榜首的布里斯班獅吼女足將於主場迎擊西悉尼流浪者，獅吼開季兩戰全勝，今仗誓乘勝追擊。

（球賽編號：FB9245，11月16日 13:00開賽，HOY 76台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50057347

獅吼開季表現優異，首仗主場以3：2力挫墨爾本勝利後，上仗又以同樣比數作客擊敗珀斯光輝，兩戰全勝以6分排榜首，也是11支女子澳職隊伍中，唯一開季兩仗都贏波的球隊。

賓迪贊臣今季從阿積士來投，已立刻成為獅吼的攻擊核心。（Getty Images）

獅吼有如此出色演出，全靠今季有荷蘭前鋒賓迪贊臣（Bente Jansen）從阿積士來投，這名26歲射手射術精湛、頭槌亦強，兩仗攻入3球，還貢獻了一次助攻，甫加盟已成為球隊的攻擊核心。

西悉尼流浪者兩戰皆北，是今屆女子澳職唯一未有分落袋的隊伍。（Getty Images）

西悉尼流浪者開季兩戰皆北，分別以1：3不敵珀斯光輝及1：4負於墨爾本勝利，防守力不堪；加上兩軍近4次交手有3次總入球超過3球，今仗一於捧獅吼女足「大」開殺戒，豪取三連勝。

坎培拉克羅地亞雖然暫列榜末，但只要今仗擊敗NWS精神，仍有機會晉級。（Getty Images）

同日另有澳冠賽事，來到分組賽最後一輪。C組形勢緊湊，榜首的艾雲達爾雖已穩奪出線資格，但次席得6分的普斯雷頓雄獅、以5分排第3的NWS精神及以4分暫列榜末的坎培拉克羅地亞都有機會出線，假如雄獅今仗作客不敵艾雲達爾，NWS精神與坎培拉克羅地亞的勝方便可獲8強一席；後者有主場之利，可以秤先，「主勝」值博。

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。